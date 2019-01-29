تفویض اختیار شرکت واحد اتوبوسرانی برای چندمین سال به شهردار تهران

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تفویض اختیار شرکت واحد اتوبوسرانی برای یک سال آینده به شهردار تهران یکی از دستورات روز سه سه شنبه شورای شهر تهران بود که با رای اعضای شورای شهر تهران به عنوان اعضای مجمع شرکت واحد اتوبوس رانی به تصویب رسید.

سید حسن رسولی، در این خصوص اظهار داشت: در سال گذشته نیز در جریان بررسی این موضوع مقرر شده بود که این روند با تصویب اساسنامه تیپ شرکت ها اصلاح شود که هم اکنون مراحل تهیه و تصویب این اساسنامه در جریان است.

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز در این خصوص گفت: در گذشته شورا به عنوان مجمع شرکت واحد این تفویض اختیار را انجام داده بود اما با توجه به تغییر شهردار ضرورت داشت تا مجددا این رای گیری انجام گیرد. ضم اینکه بر اساس اساسنامه این شرکت، موضوع تفویض اختیار باید به صورت سالانه انجام گیرد.

در نهایت اعضای شورای شهر تهران به تفویض اختیار شرکت واحد اتوبوس رانی به شهردار تهران رای موافق دادند.