دبیر جشنواره ملی عکس و فیلم «ایران را باید دید» منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، در متن این حکم آمده است:

«نظر به تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی در مدیریت رویدادهای فرهنگی و جشنواره‌ها، به موجب این حکم به عنوان دبیر جشنواره ملی عکس و فیلم «ایران را باید دید» منصوب می‌شوید، امید است به منظور هم افزایی اندیشه‌های پویا و باهم فکری اعضای شورای سیاستگذاری با اتکال به خداوند متعال، در جهت اعتلای اهداف این جشنواره چشم انداز و سیاست های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گام بردارید.»

در ادامه این حکم آمده است: «مدیریت فرایند بررسی، انتخاب و داوری آثار شایسته عکس و فیلم، ایجاد زمینه برای معرفی جاذبه‌ها گردشگری ایران عزیز، کوشش برای فراهم سازی نمایش و عرضه آثار برتر و برگزیده جشنواره در قالب نمایشگاه و کتاب و نمایش فیلم‌های برگزیده از مهمترین اهداف این بخش خواهد بود.»

دبیر نخستین جشنواره ملی عکس بناهای تاریخی ایران؛ احیاء، مشاور رسانه‌ای دبیر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر و مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی از دیگر سوابق اجرایی سید امین صانعی مهری به شمار می‌آیند.