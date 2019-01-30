به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی نوروزی در میزگرد درآمدهای کارمزدی و بانکداری الکترونیک در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت با بیان اینکه اطلاعات خصوصی افراد در اختیار ما قرار میگیرد، اظهارکرد: شاید این اطلاعات در مواردی خیلی پیشپاافتاده باشد، اما مهم است، بانکداری الکترونیک راهکاری برای تسریع و تسهیل شده است.
وی با اشاره به مردم، نهادهای حاکمیتی و دولتها و پلیس به عنوان سه محور تأمین امنیت، گفت: رفتار و حضور ما در شبکههای اجتماعی میتواند برای ما امنیت یا مخاطرات ایجاد کند، اما در هر صورت در تأمین امنیت پلیس نقش سوم را بازی میکند و نمیتوان برای امنیت هر فرد یا گروه کوچک پلیس گذاشت.
نوروزی افزود: در دنیای دیجیتال هم همین است، اولین نقش در امنیت دیجیتال را کاربران، پس از آن نهادها مثل بانکها، فینتکها و … و نقش سوم را پلیس فتا دارد.
وی با اشاره به افزایش چشمگیر جرایم سایبری در سالهای اخیر، ادامه داد: ما نسبت به سال گذشته، ۸۵ درصد رشد جرایم سایبری داشتیم و نسبت به سالی که پلیس فتا ایجاد شد، جرایم سایبری ۱۷ برابر شده است.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته پلیس فتا کشور اضافه کرد: درست است که ضریب نفوذ و خدمات الکترونیک افزایش یافته اما آیا فکر و هزینهای هم برای امنیت این کاربران میکنیم؟
نوروزی با بیان اینکه در بانکداری الکترونیک سه چالش اساسی داریم، گفت: چالش اول برداشتهای غیرمجاز است که عمدتاً از روشهای فیشینگ اتفاق میافتد، البته الان پدیده جدیدتری داریم که خرید و فروش اطلاعات حساب است و به راحتی خرید و فروش میشود.
به گفته وی، بحث بعدی اسکیمینگ یا برآیند اسکیم کردن کارتهای بانکی است و با توجه به اینکه کارتهای ما هنوز هوشمند نشده استف مشکلاتی در این حوزه نیز وجود دارد.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته فتا با بیان اینکه درگاههای بانکی، چالش بعدی ماست، اظهارکرد: ما خیلی با بانک مرکزی، دادسرا و … بحث کردیم تا یک گام در راستای پیشگیری از جرایم برداریم و تلاش میکنیم که هزینه جرم را برای مجرم افزایش دهیم که این افزایش هزینه صرفاً مجازات نیست، بلکه گرفتن و بستن راههای تسهیل ارتکاب به جرم است.
نوروزی با اشاره به جرایم مالی سایتهای قمار، تصریح کرد: بیش از یک تیلیارد تومان، گردش مالی پروندههایی است که در سایتهای قمار دستگیر کردهایم که این سایتها عمدتاً از درگاههای اجارهای استفاده میکنند که به راحتی میتوان آنها را کنترل و محدود کرد.
وی با بیان اینکه بحث پولشویی در حسابهای سایتهای قمار بسیار جدی است، ادامه داد: ۴۱ درصد از جرایم مالی امسال مربوط به برداشتهای غیرمجاز بوده است که بین ۲۰ تا ۲۵ هزار پرونده در مراجع قضائی برای آنها تشکیل شده؛ در واقع ما این تعداد مالباخته داریم.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته فتا بحث استفاده از رمزهای یکبار مصرف را روش بسیار مناسبی برای جلوگیری از جرایم عنوان و تصریح کرد: با راهاندازی رمزهای یکبار مصرف، به هیچ عنوان بحث خرید و فروش اطلاعات کارت مقدور نیست، بنابراین با یک راهبرد صحیح بخش بزرگی از جرایم از بین میرود.
نوروزی با بیان اینکه بر اساس اعلام بانک مرکزی ۴۰۰ میلیون کارت بانکی دست مردم داریم، گفت: امنیت این کارتها باید تأمین شود. چرا باید یک اپلیکیشن بتواند از ۲۰۰۰ حساب تراکنش بزند یا موجودی بگیرد؟ مگر یک نفر با ۲۰۰۰ حساب داریم؟ بنابراین باید برای انتقال، تراکنش و مواردی از این قبیل بررسی شود که استفادهکننده از اپلیکیشن با مالک حساب یکسان است یا خیر؟
وی با اشاره به رشد کسبوکار و فینتکها از طریق ایجاد امنیت و مهمتر از آن احساس امنیت، اظهار کرد: باید برداشتها را محدود به آیپی داخل کشور کنیم، چراکه این کار امنیت را بالا میبرد و اگر کسی بخواهد سر از اطلاعات حساب ما دربیاورد، لااقل میدانیم که از کدام آیپی استفاده کرده است.
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