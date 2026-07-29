ارائه خدمات درمانی شبانه روزی به زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب ، علی رضا رشیدیان و جمعی از مدیران حج و زیارت، خدمات درمانی هلال احمر را مورد ارزیابی قرار دادند.

مدیر مرکز تخصصی درمانگاه نَبا در جریان این بازدید با تشریح روند پذیرش و ارائه خدمات درمانی به زائران گفت: مراکز درمانی اربعین در نجف بر اساس آسیب‌شناسی سال‌های گذشته و نیازسنجی انجام‌شده راه‌اندازی شده‌اند و امسال حدود ۱۰ درمانگاه در نقاط مختلف شهر نجف فعال هستند که درمانگاه مرکزی «نَبا» محور اصلی خدمات درمانی به زائران به شمار می‌رود.

‌وی افزود: پس از مراجعه بیمار، فرآیند پذیرش، ثبت اطلاعات، معاینه و ویزیت پزشک، ارائه دارو و سایر اقدامات درمانی در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود و در صورت نیاز، بیمار با هماهنگی کامل به بیمارستان منتقل خواهد شد. همچنین با استقرار نمایندگان بیمه، امور مربوط به پوشش بیمه‌ای و رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

‌مدیر مرکز تخصصی درمانگاه نَبا با اشاره به حضور پزشکان متخصص در این مراکز گفت: پزشکان عمومی، طب اورژانس، قلب، داخلی و گوارش، اطفال و روان‌پزشکی به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات به زائران هستند و داروها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز نیز پیش از آغاز موج سفرهای اربعین به‌موقع تأمین و ارسال شده است.

‌وی درمانگاه نَبا، درمانگاه ایوان، هتل ام‌القری، صحن حضرت زهرا(س)، باب طوسی، مجتمع زائران امام رضا(ع)، مسجد کوفه و مسجد سهله را از مهم‌ترین مراکز درمانی فعال در نجف اشرف برشمرد.

‌در ادامه این بازدید، مسئول امور عمومی درمانگاه مرکزی نَبا، با ارائه توصیه‌هایی به زائران اظهار کرد: افرادی که به بیماری‌های مزمن مانند دیابت، فشار خون یا بیماری‌های قلبی مبتلا هستند و یا داروی خاصی مصرف می‌کنند، حتماً داروهای مورد نیاز خود را به میزان کافی به همراه نسخه یا مدارک پزشکی همراه داشته باشند.

وی گرمازدگی، سرماخوردگی و نوسانات فشار خون، به‌ویژه در سالمندان، را از شایع‌ترین مشکلات سلامت در ایام اربعین عنوان کرد و از زائران خواست با رعایت بهداشت فردی، مصرف مایعات کافی و پرهیز از تردد در ساعات اوج گرما، از بروز این مشکلات پیشگیری کنند.

سلیمانی همچنین توصیه کرد زائران در صورت امکان، مسیرهای پیاده‌روی و تردد خود را به ساعات عصر و شب موکول کنند تا ضمن کاهش خطر گرمازدگی، با شرایط مناسب‌تری به زیارت و عزاداری بپردازند.