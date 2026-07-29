به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای حضور در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر آماده می‌کند که آبی‌پوشان به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی شان، در حال حاضر امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید را ندارند.

در همین راستا، سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال با دعوت از تعدادی از بازیکنان جوان به تمرینات، قصد دارد در فصل پیش رو فرصت بیشتری در اختیار استعدادهای جوان این تیم قرار دهد و از آنها در ترکیب اصلی استفاده کند.

همچنین اردوی آماده‌سازی استقلال از روز شنبه در تهران آغاز خواهد شد و برخلاف پرسپولیس که برای برپایی اردو راهی خارج از کشور شده است، آبی‌پوشان برنامه‌ای برای برگزاری اردوی خارجی ندارند و تمرینات شان را در تهران دنبال خواهند کرد.

منصور رشیدی پیشکسوت استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط این تیم برای فصل جدید اظهار کرد: استقلال طی دو سه سال اخیر از نظر فنی شرایط خوبی نداشته و در بیشتر نقاط زمین با ضعف مواجه بوده است. این تیم در خط حمله، هافبک و حتی خط دفاعی با مشکلاتی روبه‌رو بوده و هنوز هم نتوانسته این نواقص را برطرف کند.

وی ادامه داد: استقلال در سال‌های اخیر بازیکنان باکیفیتی را از دست داده است. بازیکنانی مانند شیخ دیاباته، محمد محبی و مهدی قایدی از این تیم جدا شدند و نفرات خوبی جایگزین آنها نشدند. در گذشته نیز بازیکنانی مانند امید ابراهیمی و علی کریمی در تیم حضور داشتند و عملکرد بسیار خوبی داشتند اما برای آنها هم جانشینان مناسبی جذب نشد.

پیشکسوت استقلال با اشاره به وضعیت خط دفاعی این تیم گفت: در خط دفاعی هم شرایط به همین شکل است. اگرچه مدافعان جوانی در اختیار تیم هستند اما از نظر سرعت شرایط مطلوبی ندارند و این موضوع یکی از نقاط ضعف استقلال به شمار می‌رود. این مشکلات از سال‌های گذشته وجود داشته و به اعتقاد من ممکن است شرایط استقلال در فصل پیش رو حتی از سال‌های قبل هم سخت‌تر شود.

رشیدی درباره عملکرد بازیکنان خارجی استقلال نیز خاطرنشان کرد: در دو، سه سال اخیر تنها یکی، دو بازیکن خارجی توانستند عملکرد خوبی داشته باشند. به‌ویژه دیدیه اندونگ و منیر الحدادی تیم که نقش مهمی در حفظ کیفیت استقلال داشتند. حالا که این بازیکنان از تیم جدا شده اند و با توجه به اینکه پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه بسته است و امکان جذب بازیکن جدید وجود ندارد، باید دید استقلال چگونه می‌خواهد این خلأ را جبران کند.

وی با اشاره به شرایط مدیریتی باشگاه گفت: امسال سال بسیار سختی برای مدیران و کادرفنی استقلال خواهد بود و آنها باید تلاش بیشتری برای حل مشکلات تیم انجام دهند. به نظر من باشگاه باید نگاه ویژه‌ای به جذب بازیکنان جوان و آینده‌دار داشته باشد تا هم در فصل جاری و هم در سال‌های آینده از حضور آنها بهره‌مند شود.

پیشکسوت استقلال درباره وضعیت قرارداد رامین رضاییان نیز اظهار کرد: انتظار می‌رفت یک بازیکن باتجربه مانند رامین رضاییان خیلی زود قراردادش را تمدید کند، اما درخواست مالی بیشتری داشت و این اتفاق رخ نداد. در حالی که او فصل گذشته عملکرد خوبی داشت و حتی در تیم ملی هم یکی از بهترین بازیکنان بود.

رشیدی در پایان با انتقاد از سیاست‌های نقل‌وانتقالاتی استقلال گفت: در سال‌های اخیر بارها شاهد بودیم بازیکنانی که می‌توانستند به تیم کمک کنند، از استقلال جدا شدند یا به تیم‌های دیگر رفتند و باشگاه یک سال بعد برای بازگرداندن همان بازیکنان مجبور شد هزینه بیشتری پرداخت کند. این روند باعث افزایش هزینه‌های باشگاه شده است. امیدوارم مدیران باشگاه با استفاده از نظرات کارشناسان و پیشکسوتان تصمیمات بهتری بگیرند تا شرایط استقلال بهبود پیدا کند.