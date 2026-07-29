ساخت دو کتابخانه عمومی در پردیسان و نیروگاه در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از تصویب احداث دو کتابخانه عمومی جدید در استان قم خبر داد و اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی استان، دو کتابخانه مجهز در مناطق پردیسان و نیروگاه که از تراکم جمعیتی بالایی برخوردار هستند اما از وجود کتابخانه عمومی بی‌بهره‌اند، احداث خواهد شد.



وی افزود: اجرای این طرح با مشارکت چند دستگاه و نهاد انجام خواهد شد تا بخشی از نیاز فرهنگی این مناطق پاسخ داده شود.



استاندار قم با اشاره به شیوه تأمین منابع این پروژه بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی از محل اعتبارات بازآفرینی شهری، شهرداری قم، بانک شهر در قالب مسئولیت‌های اجتماعی و همچنین شورای اسلامی شهر قم در اجرای این طرح مشارکت خواهند داشت.



وی گفت: هدف از این اقدام، گسترش عدالت فرهنگی و فراهم کردن امکان دسترسی آسان‌تر شهروندان به خدمات کتابخانه‌ای در مناطق فاقد این زیرساخت است.



قم در کتابخانه‌های تخصصی رتبه نخست کشور را دارد



بهنام‌جو با اشاره به ظرفیت‌های کتابخانه‌ای استان اظهار کرد: قم در حوزه کتابخانه‌های تخصصی از جایگاه نخست کشور برخوردار است اما در بخش کتابخانه‌های عمومی همچنان با کمبودهایی مواجه هستیم که باید با برنامه‌ریزی مناسب برطرف شود.



وی افزود: هم‌اکنون ۲۷ کتابخانه عمومی و ۲۷۰ کتابخانه تخصصی در سطح استان فعالیت می‌کنند که بخش عمده کتابخانه‌های تخصصی توسط دانشگاه‌ها، مؤسسات و سایر نهادهای علمی و فرهنگی اداره می‌شود.



استاندار قم ادامه داد: توسعه کتابخانه‌های عمومی می‌تواند در کنار ظرفیت ارزشمند کتابخانه‌های تخصصی، زمینه بهره‌مندی گسترده‌تر اقشار مختلف جامعه از امکانات فرهنگی و مطالعاتی را فراهم کند.



کتابخانه سیار نیز در برنامه توسعه قرار گرفت



بهنام‌جو با اشاره به دیگر مصوبات انجمن کتابخانه‌های عمومی استان گفت: راه‌اندازی کتابخانه سیار نیز در دستور کار قرار گرفته است تا خدمات کتابخانه‌ای به مناطق بیشتری ارائه شود.



وی افزود: همچنین مقرر شد فرماندار قم ظرفیت حدود ۲۰ مکان موجود از جمله مساجد و دیگر فضاهای متعلق به دستگاه‌های اجرایی را بررسی کند تا در صورت برخورداری از شرایط لازم، به مجموعه کتابخانه‌های استان افزوده شوند.



استاندار قم خاطرنشان کرد: در صورت تأیید این فضاها، تجهیزات مورد نیاز برای بهره‌برداری از آنها تأمین خواهد شد تا شبکه کتابخانه‌های عمومی استان توسعه یابد.



وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی انجام شده با هدف ارتقای جایگاه قم در حوزه کتابخانه‌های عمومی و تسهیل دسترسی مردم، به‌ویژه ساکنان مناطق کمتر برخوردار، به خدمات فرهنگی و کتابخانه‌ای دنبال می‌شود.