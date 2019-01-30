به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی در مراسم آغاز عملیات اجرایی توسعه زیرساختهای شهر جدید پردیس و مطالعات متروی تهران-پردیس گفت: امروز در شهرستان پردیس مطالعات احداث قطار برقی تهران-پردیس و عوارض جانبی آن مانند ساخت تونل و چهاربانده کردن راه های ارتباطی و آماده سازی فازهای ۹ و ۵ شهر جدید پردیس آغاز می شود.

وی با بیان اینکه بنا داریم تا پروژه مترو با کیفیت و سرعت قابل قبولی به بهره برداری برسد، یادآور شد: ما در استانداری تهران موضوعمسکن مهر شهرهای جدید پردیس، پرند و اندیشه را پیگیری می کنیم. تا قبل از ورود اسلامی به وزارت راه و شهرسازی، عملیات ساخت مسکن مهر در شهرهای جدید متوقف شده بود که با آمدن اسلامی مجدداً ساخت پروژه ها آغاز شد.

محسنی بندپی با اشاره به اجرای پروژه متروی تهران - پردیس توسط قرارگاه خاتم الانبیاء نیز افزود: قرارگاه سازندگی خاتم به عنوان پیمانکار بین المللی شناخته می شود و پروژه های قبلی خود را با سرعت و دقت بالایی انجام داده بود.

استاندار تهران درباره انشعابات مسکن مهر شهرهای جدید استان تهران گفت: تاکنون چندین جلسه با دستگاه های خدمات رسان مانند شرکت های آب، برق و گاز داشته ایم. هرکدام می خواستند به بهانه ای از زیر کار فرار کنند اما آنها را ملزم به اجرای وظایف خود در پردیس کردیم.

به گفته وی، کارگروه فرهنگی-اجتماعی پردیس با توجه به رسیدن جمعیت این شهر در دو سال آینده به ۴۵۰ هزار نفر تشکیل شد؛ همچنین تکمیل پروژه بیمارستانی خیرساز پردیس و جمع آوری لکه‌های صنعتی آلاینده این شهر نیز در حال اجرا است.