بخش زیادی از آب تولیدی برای دام روستاییان مصرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید روشن روان ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی با بیان اینکه یکی از چالش های شرکت آب روستایی مصرف آب تولیدی در امور دام های روستاییان است، اظهار کرد: این شرکت هیچ تکلیفی برای تأمین آب مورد نیاز دام روستاییان ندارد اما متاسفانه بخش زیادی از آب تولیدی در این رابطه مصرف می شود.

روشن روان افزود: وظیفه جهاد کشاورزی خراسان شمالی است تا آب مورد نیاز دام روستاییان استان را تامین کند اما تاکنون انجام نشده است.

وی با بیان اینکه ٤٢ روستای این استان با کمبود آب و مشکل کیفیت آبی روبرو هستند، تصریح کرد: روزانه برای تامین آب مورد نیاز این تعداد روستا، آبرسانی سیار انجام می شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی در ادامه با بیان اینکه ۲۰۶ روستای خراسان شمالی با تنش آب مواجه اند، گفت: این روستاها به طور میانگین ١٠٠ لیتر بر ثانیه مشکل کم آبی دارند.

روشن روان افزود: به منظور تامین آب مورد نیاز روستاهای دارای تنش آبی، ۲۱ حلقه چاه و ١١حلقه چاه آب کشاورزی حفر شده است.

وی بیان کرد: انشعاب های غیر مجاز و مصرف آب تولیدی عامل اصلی در تأمین آب روستاییان است که اگر این دو عامل برطرف شود، ۸۰ درصد تنش آبی این روست ها رفع می شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی عنوان کرد: در حال حاضر این شرکت ١١٩ هزار مشترک با جمعیتی بالغ بر ۳۴۲ هزار نفر را تحت پوشش دارد.