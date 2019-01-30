مساجد اصلی ترین مراکز فرهنگی ما هستند/ کمک به ارتقای فرهنگی جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به استان کرمان سفر کرده است، عصر امروز چهارشنبه 10 بهمن با فدایی استاندار کرمان دیدار و گفتگو کرد.

حجت الاسلام قمی در این دیدار گفت: سازمان تبلیغات از اهمیت بسزایی در میان بزرگان انقلاب برخوردار است اما آنقدر که باید و شاید جایگاه خود را نیافته است. رهبر انقلاب بر این مسئله تاکید داشتند که سازمان تبلیغات امروز از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه جامعه نیازمند مقاومت و ایستادگی بیشتری است.

وی ادامه داد: نمایندگی استان های سازمان تبلیغات باید در استان ها حمایت شوند که البته حمایت صرفاً مالی نیست و باید بسترها و پشتیبانی های لازم از سازمان تبلیغات در استان ها صورت گیرد. ان شالله شاهد یک هم افزایی مثبت در جهت خدمت به مردم باشیم.

وی افزود: ما داریم بررسی های خود را تکمیل می کنیم و از صاحبان تجربه مشورت می گیریم. یکی از مسائلی که خیلی بر آن تاکید می شود این است که ما در استفاده از ظرفیت مسجد موفق نبوده ایم و این یک خسارت است.

قمی گفت: دوگانه هایی که به ظاهر قابل جمع نیست در مسجد با هم جمع می شود و در مسجد با هم پیوند می خورد. جذابیت مسجد برای جوانان کافی نیست و مجموعه عواملی که می تواند باعث جذابیت شود در مسجد وجود ندارد

وی ادامه داد: یک راهبرد برای کار تبلیغی این است که باید تبلیغ را مردمی کنیم و نباید تبلیغ در روحانیون خلاصه شود و همه آحاد مردم باید نسبت به تبلیغ فعال شوند. یکی دیگر از راهبردها این است که ما باید نقش زنان را در امر تبلیغ جدی بگیریم.

وی افزود: حوزه های علمیه دانش فقه و کلام را یاد می دهد و برای اینکه روحانیون بتوانند یک راهبری اجتماعی و فرهنگی داشته باشند نیازمند علوم کاربردی هستند.

محمدجواد فدایی استاندار کرمان نیز در این نشست گفت: سازمان تبلیغات یکی از سازمان های اساسی فرهنگی کشور است. اصلاح و تغییر و توسعه و رشد فرهنگ بحث هایی است که زیربنای کارهای دیگر است.

وی ادامه داد: تعداد زیادی از مساجد ما امام جماعت ندارند و اینها ضعف هایی است که در استان وجود دارد و انتظار داریم در این زمینه ها کمک کنید که نتیجه اش ارتقای فرهنگی جامعه باشد. بخشی از آسیب هایی که در جامعه وجود دارد بار آن بر عهده سازمان تبلیغات است و باید به آن توجه کند.

وی افزود: باید متناسب با وضعیت جامعه به ارتقای فرهنگی جامعه کمک کرد. به هر میزان که در توان ما باشد حمایت از سازمان تبلیغات را جز ضرورت های کاری خود می دانیم.

فدایی گفت: مساجد اصلی ترین مراکز فرهنگی ما هستند که در رشد افراد بسیار اثرگذارند. روش های موثر تبلیغی که در برخی مساجد موفق بوده است باید به دیگر مساجد نیز منتقل شود.