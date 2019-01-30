کشف ۵۳ تن مواد افیونی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی اظهارداشت: ماموران انتظامی استان هرمزگان در اجرای طرح های مقابله با قاچاق موادمخدر و برخورد با سوداگران مرگ، با پیگیری های شبانه روزی، اقدامات اطلاعاتی و اشرافیت کامل بر محورهای مواصلاتی استان در ۱۰ ماهه امسال موفق شدند، ۷۳۱ دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل موادمخدر را شناسایی و متوقف و ۲ هزار و ۸۹۲ تن از سوداگر مرگ را دستگیر کنند.

وی با اشاره به اینکه در این مدت، ۵۳ تن و ۳۸ کیلو انواع موادمخدر از قاچاقیان کشف شده است، افزود: این مقدار مواد کشف شده شامل ۴۷ تن و ۳۱۲ کیلو تریاک، ۵تن و ۳۱۲ کیلو حشیش، ۱۸۶ کیلو هروئین، ۳۴ کیلو مرفین و ۱۱۲ کیلو سایر مواد است که با تلاش و هوشیاری ماموران انتظامی استان کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در ۱۰ ماهه سال جاری ۳۴ باند قاچاق مواد مخدر در استان منهدم و همچنین در بحث مبارزه با هرگونه تهیه و توزیع مواد مخدر به منظور پاکسازی محلات از وجود و توزیع مواد مخدر ۲۵ هزار و ۷۵۴ معتاد بلامکان در استان جمع آوری و دستگیر شده اند.

این مقام انتظامی ، هدف پلیس از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی را افزایش امنیت، آسایش عمومی شهروندان عنوان و تصریح کرد : پلیس با به‌کارگیری تمام توان عملیاتی و انتظامی خود در تامین نظم و امنیت شهروندان تلاش می‌کند و لازم است شهروندان نیز ضمن رعایت نکات ایمنی و امنیتی در پیشگیری از جرایم، هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان ضمن قدردانی از همکاری خوب مردم با پلیس در شناسایی و کشف جرایم و دستگیری مجرمان، خطاب به افراد فرصت طلب و قانون شکن گفت: با توجه به حضور و اشرافیت پلیس در جای جای نقاط استان و افزایش ضریب هوشیاری و تجارب پلیس در شناسایی و کشف جرایم، از این پس مجرمان و متهمان در امان نخواهند بود و با مجرمان با قاطعیت برخورد می شود.