کارگاه آموزشی فیلسوفان اولیه انگلیس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز دوره‌های فلسفه باستانی و قرون وسطی، دانشگاه دورام کارگاه آموزشی تحت عنوان فیلسوفان اولیه انگلیس را در روزهای ۱ و ۲ آوریل ۲۰۱۹ در دورام- انگلستان برگزار می‌کند.

این کارگاه با هدف پاسخ به این سؤالات برگزار می‌شود. چه کسانی اولین فیلسوفان بریتانیا بودند؟ چگونه فلسفه به بریتانیا رسید؟ چه کسی آن را خواند، چه کسی آن را نوشت و چه کسی آن را تدریس کرد؟ شاخصه‌های فلسفه بریتانیا در ادوار اولیه و قرون وسطی چیست؟ مرز بین فلسفه و الهیات چیست؟ و..

علاقمندان به موضوع فوق می‌توانند با ارسال آثار خود در این کارگاه مشارکت نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و نحوه ارسال آثار به آدرس

http://www.dcamp.uk/britains-early-philosophers/ مراجعه گردد.