مدیران استان بوشهر مکلف به حضور در مناطق محروم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند بعد از ظهر پنجشنبه باتفاق فرماندار دشتی با گذشت از مسیر صعب العبور به عنوان اولین استاندار وارد روستای بن بید یکی از دور افتاده ترین روستاهای محروم از توابع بخش شنبه و طسوج شد و مورد استقبال اهالی این روستا قرار گرفت.

در ابتدای ورود استاندار بوشهر، ضمن دیدار با دانش آموزان این روستا با اهدا بسته های آموزشی از آنان تجلیل کرد.

وی در ادامه از تمامی نقاط روستا بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات مردم قرار گرفت.

بهداشت، آب، طرح هادی، راه به عنوان اصلی ترین مطالبات مردم این روستای محروم بوده است.

استاندار بوشهر نیز درجمع مردم این روستا با بیان اینکه خدمت به مناطق محروم یکی از مهمترین وظایف مسئولین است، اظهار داشت: حضور مسئولین در جمع مردم یکی از ضروریات است که همواره مورد تاکید می باشد.

عبدالکریم گراوند از تلاشهای فرماندار دشتی در رفع مشکلات مردم این روستا قدردانی کرد و افزود: رفع مشکلات آب مردم به عنوان یکی از دغدغه های اصلی به زودی رفع می شود و تا پایان سال جاری عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی از اجرای طرح هادی در این روستا خبر داد و یادآور شد: در زمینه بهداشت نیز کارهای خوبی درجهت رفع نیازهای مردم صورت خواهد گرفت.

فرماندار دشتی نیز گفت: در سفر گذشته به این روستا خواست های مردم بررسی و بخش مهمی از آنها تحقق پیدا کرد.

عبدالله نادری افزود: احداث سه باب منزل مسکونی برای افراد ضعیف جامعه بزودی در این روستا با مشارکت کمیته امداد آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: با پیگیریهای به عمل آمده یک دستگاه بیل میکانیکی جهت بازگشایی راهها در اختیار این روستا قرار خواهد گرفت.

نادری اضافه کرد: در خصوص خرید تجهیزات برای مدرسه نیز بزدوی این کار انجام خواهد گرفت و مشکل آب روستا نیز با اعتبار اولیه ۷ میلیارد ریال رفع می شود.

وی همچنین بر ضرورت رفع مشکلات مردم این روستا تاکید کرد.

روستای بن بید از توابع بخش شنبه و طسوج در ۸۰ کیلومتری شهر خورموج قرار گرفته که دارای ۵۱ خانوار و ۱۷۰ نفر جمعیت است .