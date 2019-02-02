احمد جمشیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نامساعد تیم فوتبال پاس همدان اظهار داشت: در حال حاضر باشگاه پاس همدان نه هیئتمدیرهای دارد و نه کسی از مسئولان استان از استاندار، مدیرکل ورزش و جوانان استان و نمایندگان همدان در مجلس شورای اسلامی مسئولیت این تیم را بر عهده میگیرد و بهنوعی تیم در حال حاضر با دورهمی اداره میشود.
وی بابیان اینکه بودجه برای تیم فوتبال پاس تعریفنشده و از روزی که استاندار جدید منصوب شده است ما تنها یکبار وی را دیدهایم که درمجموع نفری ۲۵۰ هزار تومان به بازیکنان ما پاداش دادند، گفت: در حال حاضر حتی برای ناهار و شام تیم هم دچار مشکل هستیم.
سرمربی تیم فوتبال پاس همدان بابیان اینکه عدهای نمیخواهند تیم فوتبال پاس همدان به لیگ یک صعود کند، گفت: خیلیها میخواهند تیم فوتبال پاس در همین لیگ دسته دوم فوتبال کشور بماند و اصلاً صعود به نفعشان نیست چون اگر این تیم به لیگ دسته اول صعود کند سال بعد باید ۵ تا ۶ میلیارد برای آن هزینه کنند و با این تفاسیر دردسر بزرگی برای خود درست کردهاند.
جمشیدیان خاطرنشان کرد: ۶ ماه است که بنده و کادر فنی تیم حتی یک ریال هم دریافتی نداشتهایم و واقعاً چه کسی پاسخگو است و آیا خود مسئولان میتوانند تنها ۲ ماه حقوق نگیرند.
وی با تهدید به تعطیل کردن تمرینات تیم فوتبال پاس همدان بیان کرد: اگر به زودی وضعیت مالی تیم فوتبال پاس همدان مشخص نشود تنها راه ما این است که تمرینات تیم و خوابگاه را بهطور کامل تعطیل کنیم و تنها ۲۴ ساعت قبل از هر بازی دور هم جمع شویم.
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