آبگیری ٦هزار هکتار از تالاب بندعلیخان در زمستان امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث کلانتری در حاشیه این بازدید اظهار داشت: تالاب بندعلیخان یکی از اکوسیستم های بکر و ارزشمند شهرستان ورامین محسوب می شود که درحال حاضر آبگیری شده و حیات مجددی در آن جریان یافته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون حدود ٦ هزار هکتار از این تالاب آبگیری شده است، افزود: این تالاب بهترین فرودگاه برای پرندگان آبزی و کنار آبزی است که می تواند یکی از مناسبترین زیستگاه های جانوری باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه در روز تالابها باید به قدرو منزلت تالاب های کشور بخصوص تالاب های مستقر در میانه کشور و حواشی کویری توجه بیشتری داشته باشیم گفت: این امر باعث می شود که پایداری اکوسیستمی بیشتری در این مناطق و مناطق مرکزی کشور ایجاد شود.

کلانتری ادامه داد: تالاب ها و کوه ها جزو مظلومترین اکوسیستم های کشور هستند که عمدتا مورد تعرض و تخریب قرار می گیرند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه تالاب بندعلیخان درداخل منطقه حفاظت شده کویر استان تهران قرار گرفته و یکی از زیستگاه هایی است که از دست اندازی و تخریب مصون مانده است.

کلانتری در پایان با تاکید بر اینکه مشکل اصلی این تالاب کمبود اب و تامین حق آبه آن است اظهار امیدواری کرد تا با همکاری وزارت نیرو، تامین حق آبه مناسب این تالاب و اکوسیستم ارزشمند که می تواند خدمات بسیار شایانی را برای کاربری های اطراف فراهم کند، به بهترین شکل محقق شود.

تالاب بند علیخان در جنوب ورامین و در حاشیه کویر قرار دارد که در سال های پیش محل زمستان گذرانی پرندگان بسیار زیادی بود که متاسفانه به دلیل تامین نشدن سهمیه آب از رودخانه شور و شیرین با مشکلات عدیده ای مواجه شده است.