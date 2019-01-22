آبگیری بیش از ۶۰ درصد تالاب بین المللی گمیشان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان، امیر عبدوس اظهار کرد: در چند سال اخیر به سبب پایین رفتن سطح آب دریای خزر تغذیه تالاب گمیشان از سوی دریا به حداقل ممکن و در یک سال اخیر به صفر رسیده بود، علاوه بر آن کاهش میزان نزولات آسمانی در منطقه، سبب شده بود که در فصول گرم سال تالاب کاملا خشک و در زمستان هم بخش بسیار اندکی زیر آب قرار داشته باشد.

وی افزود: خوشبختانه در چند روز اخیر با بارش های مطلوب در سراسر استان و همچنین ثبت بارش ۸۰ میلیمتری باران در شهرستان گمیشان و البته هدایت آب های ناشی از بارش ها به سوی تالاب، شاهد آبگیری سطح وسیعی از وسعت این تالاب بین المللی هستیم.

عبدوس ادامه داد: سال گذشته و از محل اعتبارات طرح حفظ و احیای تالاب ها و دریاچه های کشور، عملیات مسدودسازی آبراهه هایی که توسط صیادان بین تالاب و دریا ایجاد و موجب تخلیه آب تالاب به دریا می شد به اتمام رسید که این امر نقش بسزایی در حیات بخشی مجدد و آبگیری قابل توجه این تالاب بین المللی داشته است.

به گفته وی کانال های زهکشی اراضی زراعی که سال گذشته و با موافقت محیط زیست استان در حوزه آبخیز تالاب گمیشان احداث شده است هم در آب گیری تالاب بی تأثیر نبوده است.

عبدوس بیان کرد: با احیا و آب گیری دوباره این تالاب افزون بر بازگشت گونه های جانوری و آبزی، فرصت فعالیت های حوزه گردشگری مانند پرنده نگری و عکاسی از طبیعت و غیره با ردیگر در منطقه میسر و رونق اقتصادی ناشی از حضور گردشگران و علاقه مندان به طبیعت برای حاشیه نشیان و جوامع محلی تالاب رقم زده خواهد شد

وی ادامه داد : به محض آبگیری این تالاب فهرست پرندگان موجود در این زیستگاه آبی افزایش داشته است به نحوی که کلونی های متعددی از گونه های مختلف پرندگان آبزی و کنار آبزی در بخش های مختلف تالاب بین المللی گمیشان قابل مشاهده هستند که از مهم ترین این گونه ها می توان به کلونی های غاز پیشانی سفید، باکلانها فلامینگوها، اردک ها و پلیکان پا خاکستری اشاره کرد.

به گفته عبدوس انواع مرغابی، غاز، قو، پلیکان، پرستوی دریایی، سلیم، کاکایی، چنگر، اگرت، خوتکا، از دیگر گونه های قابل مشاهده در این تالاب بین المللی هستند.

وی افزود: بارش های اخیر همچنین موجب تقویت پوشش گیاهی حریم پیرامونی تالاب خواهد شد و ریسک شکل گیری احتمالی کانون های ریزگرد و انتشار آن در منطقه را از بین خواهد برد.