به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه ملی دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد، گفت: ایران در زمان پهلوی پایگاه عملیاتی آمریکا در منطقه بود. به همین دلیل کشور ما را رها نمی کردند زیرا در زمان جنگ سرد به این سرپل نیاز داشتند.

وی اظهارداشت: همان بلایی که امروز بر سر کشورهای عربی می آورند، در آن زمان بر سر ایران می آوردند. همه هزینه های اجرای سیاست های آمریکا بر عهده ملت ایران بود در حالی که ۳۶ میلیون جمعیت داشتیم و ۶ میلیون بشکه نفت می فروختیم اما کشور ما آباد نبود. مقداری از پول فروش نفت را چپاول می کردند و بقیه را خرج مستشاران آمریکایی می نمودند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: بعد از آنکه قیمت نفت در سال ۵۴ تکانی خورد، واردات را افزایش دادند. از نظر سیاسی وضعیت کشور وابستگی و خفقان و دیکتاتوری بود. نمادهایی به عنوان مجلس ملی و سنا درست کرده بودند که توخالی بود و با انتخابات ساختگی روی کار می آمدند.

عضو شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی وضعیت سیاسی کشور را واژگون کرد، گفت: با انقلاب اسلامی زلزله ای در منطقه رخ داد که مهمترین حادثه قرن بود و شرایط کشور ایران را واژگون کرد.

علی لاریجانی در تشریح تحولات سیاست داخلی ایران پس از انقلاب گفت: شرایط دیکتاتوری برچیده شد و نظام در اختیار مردم قرار گرفت. ایجاد نظام مردم سالاری دینی مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی بود. امروز مردم ایران، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای خبرگان را انتخاب می کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بلوغ فکر سیاسی مردم تا جایی رشد یافته است که قدرت را نمی توان بدون اراده مردم جاری کرد. همه بخش های کشور زیرنظر مردم قرار دارد. خبرگان با انتخاب مردم روی کار می آیند و رهبر انقلاب از سوی آنها انتخاب می شود.

وی با بیان اینکه ممکن است از نظر تاکتیکی ایراداتی وجود داشته باشد، گفت: ممکن است عده ای تحمل و بردباری نداشته باشند. اما در نظامی که مردم سالاری است، باید افکار مختلف را تحمل کرد و ستیزه نکرد. باید به تنوع فکری مجال داد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در آن زمان دو قدرت شوروی و آمریکا کشور را اداره می کردند، گفت: بسیاری از کشورها تئوری نه شرقی نه غربی را توهم می دانستند و می گفتند نمی توانید سرپا بایستید. زیرا این دو قطبی بر سپهر جغرافیایی بین المللی سایه انداخته بود.

عضو شورای عالی امنیت ملی اظهارداشت: به همین دلیل جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران به راه افتاد و همه کشورها علیه ایران وحدت کردند چون نگران بودند این تئوری تکرارپذیر شود.

علی لاریجانی تاکید کرد: اما این تئوری زنده ماند و در دفاع مقدس دستاوردهای مهمی داشت. بازدارندگی ایجاد کرد و جمهوری اسلامی را بیمه کرد تا دیگر کشوری جرات نکند علیه ایران وارد عمل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در زمینه دستاوردهای دفاعی به توانمندی دست پیدا کرده ایم که دستاورد بزرگی است. ممکن است کارهای ایذائی علیه ایران بکنند و علت آن نیز این است که ما پرده ای بالاتر رفته ایم و تئوری نه شرقی نه غربی هم از پایداری دفاعی برخوردار شده است.

وی تصریح کرد: در مناقشه هسته ای هم ایران متکی به کسی نشد و روی پای خود ایستاده است. دانش هسته ای ایران علی رغم همه تنگناها، پیشرفت کرده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: این بدان معنا نیست که ما در عرصه بین الملل صحنه را واگذار کرده ایم. دستگاه دیپلماسی ما در زمان جنگ فعال بود و بعد از آن نیز به فعالیت خود ادامه داد. ما با دنیا قهر نیستیم و با همه کشورها روابط دیپلماتیک خواهیم داشت اما وابسته نخواهیم بود.

عضو شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: ملت ایران زهر وابستگی را در گذشته چشیده است، بنابراین نمی خواهیم وابسته باشیم. مفهوم نه شرقی نه غربی این نیست که روی روابط دیپلماتیک قلم قرمز بکشیم، بلکه بدین معنا است که می خواهیم با کشورهای دنیا روابط باکرامت داشته باشیم. کشورهای دنیا نیز پذیرفته اند ملت ایران حاضر نیست عزت خود را حراج کند.

علی لاریجانی گفت: فکر مجاهدانه ای که امام خمینی در انقلاب اسلامی ارائه داد امروز نیز جاری و ساری است. حضور عزتمندانه ایران در منطقه معلول طراحی های انقلاب اسلامی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جمهوری اسلامی در زمان امام خمینی(ره) و در زمان رهبری حضرت آیت الله خامنه ای با دقت و هوشمندی این شرایط را رقم زد. امروز جایگاه ایران، جایگاهی نیست که کسی بتواند آن را از قلم بیندازد.

وی گفت: از اول انقلاب برخی کشورهای منطقه دنبال رقابت های خرد بودند. اما راه به جایی نبردند. امروز نیز این رقابتها را ادامه می دهند. عظمت ملت ایران آنها را به اینجا رسانده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به پیشرفت های صنعتی جمهوری اسلامی ایران گفت: در زمینه صنعتی، پیشرفت های زیادی داشتیم و در صنایع مس، آلومینیوم و سد سازی پرش های بزرگی صورت گرفته است. ایران دنبال دانش بود، به دنبال گرته‌برداری نبود.

عضو شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: امروز ایران در فنون مختلف و استراتژیک صاحب نظر است. این قابلیت باعث قدرت است.

علی لاریجانی در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد: وقتی دانش هسته ای بومی شد دیگر نمی توانند کاری کنند. بعد از این قشقرقی که سر تحریم ها ایجاد کردند، باید دانشمندان ما از این زمان استفاده کنند و بر روی رفع وابستگی ها تمرکز نمایند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: درست است که دوره سختی است اما فرصت هایی ایجاد شده است.

وی گفت: با وحدت، توفیق یافتیم. درست نیست که سر هر اختلافی بایستیم و به اختلاف عمیق تبدیلش کنیم. باید با وحدت، به توفیق دست یافت.