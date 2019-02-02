بارش برف و باران از یکشنبه در گلستان/دمای هوا ۱۰درجه کاهش می یابد

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی خروجی مدل های عددی پیش بینی از نفوذ سامانه سرد و ناپایدار از روز یکشنبه به استان خبر می دهد.

وی افزود: بارش باران، رعد و برق، وزش باد نسبتا شدید، مواج شدن دریا از پیامدهای این سامانه بارشی است.

داداشی تصریح کرد: با ورود این سامانه دمای هوا بین هشت تا ۱۰ درجه کاهش می یابد در مناطق کوهستانی بارش برف و وقوع مه غلیظ پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی گلستان ادامه داد: با ورود این سامانه بیشینه سرعت باد در نزدیکی سواحل ۵۵ کیلومتر بر ساعت و دور از ساحل تا ۶۵ کیلومتر برساعت خواهد رسید لذا از تمامی فعالان دریایی، صیادان و گردشگران دریایی درخواست می شود از فعالیت در دریا خودداری کنند.

داداشی گفت: به دلیل تداوم بارندگی طی روزهای یکشنبه و دوشنبه آبگرفتگی برخی از معابر عمومی دور از انتظار نیست، همچنین در نواحی کوهستانی هم به دلیل بارش برف و وقوع پدیده مه غلیظ اختلال در تردد جاده ای پیش بینی می شود.

وی گفت: فعالیت ناپایدار این سامانه به تناوب تا روز سه شنبه در سطح استان ادامه خواهد داشت.