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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۱۲

۲۶ کارگردان زن در سی و هفتمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر

۲۶ کارگردان زن در سی و هفتمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر

بخش های مختلف سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در مجموع میزبان ۲۶ کارگردان زن حضور دارند، این حضور منهای حضور زنان به عنوان نویسنده و بازیگر در دیگر آثار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر، اگر کارگردانان حاضر در بخش‌های مسابقه‌ ایران -یک، مسابقه‌ ایران -دو، مسابقه‌ بین‌الملل، چهل سالگی، مهمان، رادیویی، خیابانی و دیگرگونه‌های اجرایی را از لحاظ نسبت حضور زنان به مردان بنگریم به تفکیک زیر می‌رسیم؛ 

در بخش مسابقه‌ ایران -یک؛ ۲۴ کارگردان مرد و پنج کارگردان زن

در بخش مسابقه‌ ایران- دو؛ ۲۳ کارگردان مرد، بدون حضور کارگردانان زن

در بخش مهمان؛ ۱۸ کارگردان مرد و پنج کارگردان زن

در بخش چهل سالگی؛ ۱۷ کارگردان مرد و دو کارگردان زن

در بخش رادیویی؛ هشت کارگردان مرد و دو کارگردان زن

در بخش خیابانی؛ ۲۱ کارگردان مرد و پنج کارگردان زن

و در بخش دیگرگونه‌های اجرایی؛ ۱۲ کارگردان مرد و شش کارگردان زن حضور دارند.

در بخش مسابقه‌ی تئاتر بین‌الملل در قسمت مربوط به کارگردانان ایرانی؛ از میان ۱۸ اثر حاضر، ۱۷ اثر توسط کارگردانان مرد و یک اثر وسط یک کارگردان زن روی صحنه می‌رود.  

با نگاهی جزئی‌تر زنان حاضر در مسابقه‌ی ایران یک عبارتند از دایانا فتحی، نرگس صابری، شیما عرب، ندا قاسمیان و سعیده آجربندیان.

در بخش مسابقه‌ی ایران دو، کارگردان زنی حضور ندارد و پنج کارگردان زن بخش مهمان عبارتند از؛ منیژه محامدی، نرگس هاشم‌پور، گلناز اکبری، گلچهر دامغانی و مهرنوش نراقی.

دو کارگردان زن بخش چهل سالگی نیز شامل نرگس صابری و مارال ایزدبخش است.

در بخش رادیویی نیز دو کارگردان زن عبارتند از نازنین مهیمنی و طاهره شاددل.

پنج کارگردان زن بخش خیابانی نیز شامل حسنا قبادی، غنچه شکوهیان، نازیلا امینی، مارال ایزدبخش و سمیه مهری است و شش کارگردان زن حاضر در بخش دیگرگونه‌ها عبارتند از سما موسوی‌فخر، مهرنوش نراقی، زهرا اخلاقی، کیمیا خطیب‌زاده، آزاده شاهمیری و نازنین‌زهرا رفیعی. 

در بخش مسابقه‌ تئاتر بین‌الملل نیز در بخش کارگردانان ایرانی تنها زن حاضر نرگس هاشم‌پور است. 

سی و هفتمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر از ۲۲ بهمن تا چهارم اسفند به دبیری نادر برهانی‌مرند برگزار می‌شود.

کد مطلب 4531280
فریبرز دارایی

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