آغاز اردوی کشتی فرنگی جوانان برای اعزام به کرواسی

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان برای شرکت در رقابتهای جایزه بزرگ کرواسی در محل خانه کشتی تهران آغاز شد که طبق برنامه تا روز ۱۹ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

بر این اساس اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز (خوزستان) امین مرادخانی (آذربایجان غربی)

۶۰ کیلوگرم: میلاد رضانژاد (خوزستان) امید آرامی (سیستان و بلوچستان)

۶۳ کیلوگرم: محسن مدهنی (خوزستان) سیاوش منصور (اردبیل)

۶۵ کیلوگرم: شاهین بداغی (خوزستان) محمدرضا مختاری (فارس)

۷۲ کیلوگرم: محمدرضا رستمی (فارس) یوسف حسینوند (خوزستان)

۷۷ کیلوگرم: محمد ناقوسی (خوزستان) علی کبیری (چهارمحال و بختیاری)

۸۲ کیلوگرم: حسین فروزنده (تهران) امید محمودی (خوزستان)

۸۷ کیلوگرم: حسن فروزنده (تهران) محمد نصرتی (تهران)

۹۷ کیلوگرم: وحید دادخواه (خراسان رضوی) ابوالفضل سید مهدوی (تهران)

۱۳۰ کیلوگرم: علی اکبر یوسفی (مازندران) نویداله قلی نوه سی (آذربایجان شرقی)

سرمربی: حمید باوفا

مربیان: حسن حسین زاده، ملک محمد بویری، روح اله دل انگیز و یک مربی به معرفی هیأت کشتی استان اردبیل

ماساژور: محمدرضا صادقی

سرپرست: مهدی شربیانی