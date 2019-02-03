روسیه: به ونزوئلا کمک کنید؛ اما در امور داخلی آن مداخله نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، خبرگزاری اینترفاکس روز یکشنبه در گزارشی اعلام کرد که یک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه روسیه از جامعه بین المللی خواست با با تمرکز بر کمک به حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی ونزوئلا، از هرگونه مداخله «مخرب» در این کشور خودداری نماید.

اینترفاکس به نقل از «الکساندر شتتینین» رئیس دپارتمان آمریکای لاتین در وزارت خارجه روسیه می نویسد: «هدف جامعه بین المللی باید کمک به (حل مشکلات اجتماعی- اقتصادی) ونزوئلا باشد، بدون هرگونه مداخله مخرب از ورای مرزهای این کشور».

این در حالی است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا اوایل روز یکشنبه در اقدامی کاملاً مغایر با منشور سازمان ملل متحد در خصوص عدم مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل در گفتگویی تلویزیونی با تکرار ادعاهای پیشین مقامات این کشور مدعی شد: «مداخله نظامی در ونزوئلا یکی از گزینه های روی میز است!»

رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص گفت: «نمی خواهم از این مسأله چیزی بگویم؛ اما قطعاً چیزی است که روی میز است. این موضوع یک گزینه به شمار می رود».

گفتنی است ونزوئلا طی روزهای گذشته با تحولات سیاسی مهمی روبرو بوده است. «خوآن گوآیدو» رئیس مجلس ملی ونزوئلا دو هفته پیش و به دنبال تظاهرات ضد دولتی در کاراکاس خود را «رئیس جمهوری موقت» این کشور اعلام کرد! اقدامی که آمریکا و پارلمان اروپا به سرعت از آن حمایت کرده و خواستار برکناری «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور کنونی ونزوئلا از قدرت شدند.