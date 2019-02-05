پوستر هشتمین جشنواره بین المللی مد ولباس فجر رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، پوستر هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر با حضورحمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، صدیقه پاک بین دبیر جشنواره، ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک و جمعی از اصحاب رسانه در حاشیه نشست خبری، در سالن اجتماعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رونمایی شد.

محسن پیشدادی طراح جوان کشورمان این پوستر را با الهام گرفتن از لباس محلی مردم مکران و سوزن دوزی های زنان بلوچ استان سیستان و بلوچستان طراحی کرده است .

این پوستر که براساس لباس اهالی مکران طراحی شده است از طیف رنگ های مختلف و از سوزن‌دوزی های لباس محلی این منطقه درآن استفاده شده است .

در حاشیه این پوستر نقشی از لباس سوزن دوزی های منطقه مکران مشاهده می شود که به رنگ صورتی است و این رنگ نمادی از دریاچه صورتی چابهار به نام لیپار است که در این پوستر به کار رفته است.

همچنین از طیف رنگ‌های مختلف استفاده شده در این پوستر، رنگ‌ سبز به کار رفته نشان از جنگل حرا دارد و رنگ آبی نشان از آسمان آبی منطقه چابهار و همچنین دریای زیبای سواحل خلیج فارس و دریای عمان دارد.

رنگ زرد نشانه خورشید تابان جنوب ایران و رنگ نارنجی نمادی است از سفالینه‌های کلپورگان، قدیمی‌ترین سفال بومی ایران که به نوعی شاهکار دستان هنرمند زنان بلوچ محسوب می‌شود. رنگ بنفش، نیز رنگ مورد استفاده در لباس‌های مردم سیستان و بلوچستان است، در بالای این پوستر نیز شعار هشتمین جشنواره مد ولباس فجر با عنوان "خوشا مکران و نقش بی‌مثالش" در نظر گرفته شده است.

هشتمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر، با شعار "خوشا مکران و نقش بی مثالش" ٢٦بهمن تا ٢ اسفند ٩٧ از ساعت ١٠صبح تا ٨ شب در مجتمع نمایشگاهی "بوستان گفتگو" برگزار می‌شود.