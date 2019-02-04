۱۲ طرح عمرانی در کاشان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۲ طرح عمرانی در چهارمین روز از دهه فجر در کاشان با حضور علی اکبر مرتضایی، فرماندار ویژه کاشان به بهره برداری رسید.

علی اکبر مرتضایی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آبیاری تجمیعی مزرعه جعفر آباد با اعتبار ۱۸۰ میلیون تومان اعتبارات دولتی و ۶۲ میلیون تومان هزینه شخصی به بهره برداری رسید که ۶۵ هکتار از زمین های کشاورزی را تحت پوشش قرار داده است.

وی افزود: بهره برداری از میدان محمد رسول الله (ص) و بلوار امام خمینی (ره) شهر مشکات با ۵۰ هزار متر مربع بهسازی، ۳۸ هزار متر مربع آسفالت، پنج کیلومتر جدول گذاری و دو هزار و ۵۰۰ تر مربع سطح میدان با اعتبار سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دومین طرحی بود که امروز به بهره برداری رسید.

فرماندار کاشان ابراز داشت: سومین طرح، استخر تجمیعی آب شهرداری مشکات با حجم ۱۰ هزار مترمکعب و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار و چهارمین طرح نیز مرکز خدمات جامع سلامت روستای سن سن کاشان بود.

وی گفت: این مرکز جامع سلامت با هزار و ۶۰۰ متر مربع عرصه، ۳۵۰ متر زیربنا و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار به بهره برداری رسید و پنجمین طرح نیز بهره برداری از بوستان روستای استرک کاشان با سه هزار و ۵۰۰ مترمربع عرصه و اعتبار ۱۹۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

مرتضایی با بیان اینکه ششمین طرح افتتاح شده امروز بلوار و پارک زیتون شهر جوشقان کاشان بود، اظهار داشت: این بلوار به طول سه کیلومتر و اعتبار ۷۰۰ میلیون تومان و پارک زیتون نیز با سه هزار مترمربع عرصه و ۱۰۰ میلیون تومان هزینه به بهره برداری رسید.

وی از برق رسانی به ۱۵ واحد دامداری شهر جوشقان با مشارکت دامداران به عنوان هفتمین طرح یاد کرد و افزود: افتتاح بوستان بانوان شهر جوشقان با مشارکت خیران و هزینه ۴۰ میلیون تومان به عنوان هشتمین طرح و بند خاکی حسین آباد به طول ۴۵۰ متر، ارتفاع ۱۰ متر، حجم خاکبرداری ۳۰ هزار مترمکعب، ۱۵۰ هزار متر مکعب و آبگیری ۷۵۰ مترمکعب با اعتبار سه میلیارد تومان نهمین طرح، مورد بهره برداری قرار گرفته است.

فرماندار کاشان از افتتاح سه زمین خاکی در بوستان آیت الله مدنی کاشان خبر داد و ابراز داشت: این سه زمین خاکی در اندازه ۲۰ در ۴۰ ویژه بزرگسالان تعبیه شده و زمین ویژه کودکان نیز در عرصه ۱۲ در ۳۳ درنظر گرفته شده است و ساخت آن از تابستان سال گذشته آغاز و ۴۵ میلیون تومان برای زمین ها، ۱۲ میلیون تومان ویژه فنس کشی ها و ۲۵ میلیون تومان ویژه لوازم جانبی آن هزینه شده است.

وی گفت: بهسازی و توسعه ساختمان مدرسه رضویه روستای یزدآباد با اعتبار دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و با مشارکت خیران، افتتاح و بهره برداری از راه های روستای یزدآباد به مساحت هفت هزار و ۶۰۰ متر مربع و اعتبار سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، بهره برداری از بهسازی پارک آیت الله مدنی با ۱۰ میلیارد ریال اعتبار و سردیس آیت الله مدنی با اعتبار ۲۰ میلیون تومان از دیگر طرح های مورد بهره برداری است.