شاگرد مکانیکی زورگیر از آب در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح‌الله امیری رئیس کلانتری ۱۵۰ تهرانسر در تشریح این خبر بیان کرد: طی گزارش‌ها واصله در ۱۰ روز گذشته، دو مورد به مأموران گزارش‌شده بود که در این موارد، آقایی پژو سوار که پلاک خودرویش را با استفاده از کاغذ پوشانده بود به بهانه پرسیدن آدرس، از خودرو پیاده شده و از عابران پیاده سرقت کرده بود.

وی افزود: حتی دریکی از این موارد عابری که در برابر سرقت مقاومت کرده از ناحیه این آقا با استفاده از سلاح سرد قمه مورد تهدید قرارگرفته و گوشی‌اش به سرقت رفته بود که در ادامه با توجه به حساسیت موضوع سریعاً گروه عملیات کلانتری برای شناسایی و دستگیری متهم وارد عمل شدند و تحقیقات ویژه‌ای را در این زمینه کلید زدند.

وی ادامه داد: خیلی زود، سارق مورد شناسایی مأموران قرار گرفت و مشخص شد وی شاگرد یک مکانیک سیار هست که در محدوده بزرگراه آزادگان با کانکس به تعمیر خودروهای گذری می‌پرداخته است و چند سالی بود که این مکانیک سیار با حضور در حاشیه بزرگراه آزادگان توانسته بود اعتماد خودروهای گذری را جلب کند.

وی ابراز داشت: در ادامه، متهم ۲۷ ساله پرونده دستگیر شد و صراحتاً به ارتکاب سرقت‌ها در شهرک‌های حاشیه‌ای تهرانسر اعتراف کرد و بیان داشت که در مواقع ظهر که صاحب‌کارش برای صرف ناهار به خانه می‌رفته است، سوئیچ خودروی وی را گرفته و با استفاده از کاغذ پلاک خودرو را پوشانده و برای سرقت اقدام می‌کرده است.

بنابراین گزارش، سه نفر از شکات شناسایی شدند و متهم نیز برای ادامه تحقیقات پلیسی به پایگاه پنجم آگاهی تهران بزرگ منتقل‌شده است.