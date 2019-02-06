نبرد سنگین نیروهای عراقی با داعش در جنوب موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، یک منبع امنیتی عراقی از درگیری میان نیروهای عراقی و داعش در جنوب موصل خبر داد.

این منبع بیان کرد: این درگیری در منطقه «زور کنعوص» در جنوب موصل جریان دارد و تاکنون سه نیروی عراقی کشته و سه نفر دیگر زخمی شده اند. این درگیری ها هنوز ادامه دارد و یک خبرنگار نیز زخمی شده است.

شایان ذکر است که نیروهای عراقی در سال ۲۰۱۷ موصل را به طور کامل از لوث داعش آزاد کردند اما شبکه های پنهان داعش همچنان فعال است و این همزمان با تلاش های آمریکا برای انتقال داعشی ها از سوریه به عراق برای توجیه ادامه حضور نظامیانش در عراق است.