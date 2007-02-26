فیلم "پنج بچه و شنی" مهمان نوروزی سیما است

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "پنج بچه و شنی" به کارگردانی جان استفنسن در سال 2004 ساخته شد. دیوید سولومونز بر مبنای کتابی نوشته ادیث نسبیت فیلمنامه این اثر را نوشت. کنت برانا، فردی هایمور، الکس جنینگز، جاناتان بیلی، جسیکا کلاریج، الکساندر پونال و ادی لیزارد در این فیلم به ایفای نقش پرداختند.

کتاب "پنج بچه و شنی" نوشته نسبیت اولین بار در 1902 منتشر شد. این کتاب اولین بخش یک سه گانه است. ابتدا قرار بود در این فیلم رابین ویلیامز به جای شنی صحبت کند، اما در نهایت ادی لیزارد این نقش را پذیرفت. بین فیلم و کتاب تفاوت هایی دیده می شود. "پنج بچه و شنی" با استقبال خوب منتقدان روبرو شد، هر چند تعدادی از علاقمندان کتاب از تغییراتی که در فیلم اعمال شد، ناراحت بودند.

داستان این فیلم درباره خانواده ای است که به خاطر جنگ پنج فرزندشان را به خانه عمو در شهری دیگر می فرستد. در خانه عموی بچه ها قوانین سختی حاکم است که مهمترین آن ممنوعیت رفتن به گلخانه است، اما رابرت پسر بچه کنجکاو و بازیگوش این قانون را زیر پا گذاشته، برادر و خواهرانش را نیز به گلخانه می برد.

فردی هایمور بازیگر نقش رابرت در فیلم هایی مانند "در جست و جوی نورلند" (2004)، "چارلی و کارخانه شکلات سازی" (2005)، "یک سال خوب" (2006) و اخیراً "آرتور و نامرئی ها" (2006) نقش آفرینی کرده است. "پنج بچه و شنی" سال پیش در مراسم جوایز بفتا، جایزه آنتونی اسکیث بهترین آهنگساز بریتانیایی (جین آنتونیا کوریش) را دریافت کرد.

این فیلم محصول مشترک فرانسه، بریتانیا و آمریکا و 89 دقیقه است. جان استفنسن از اوایل دهه 1980 با کار در بخش جلوه های ویژه فیلم ها پا به دنیای سینما گذاشت. از فیلم های مطرح او در این بخش می توان به "جادوگران" (1990)، "فلینستن ها" (1994)، "بیب" (1995)، "بیمار انگلیسی" (1996)، " 101 سگ خالدار" (1996) و "گمشده در فضا" اشاره کرد. فیلم تلویزیونی "مزرعه حیوانات" (1999) اولین تجربه کارگردانی اوست.

انیمیشن "پنج بچه و شنی" به مدیریت محمدرضا علیمردانی در انجمن گویندگان جوان با حضور آرزو آفری، احسان مهدی، مرجانه فشنگچی، هومن حاجی عبدالهی، سلیمه قطبی، شهره روحی، کیوان صادقی یگانه، ندا آسمانی، تارا سلیمانی، حامد عزیزی، محمدرضا صولتی و مهرداد رئیسی برای پخش از گروه کودک و نوجوان شبکه تهران دوبله شده است.