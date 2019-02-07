۲۲ بهمن تبلور عینی حضور آحاد مردم درصحنه است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول کریمی معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش شهر تهران که در حسینیه جماران با حضور بیش از ۵۰۰ نفر از دانش‌آموزان دختر تحت عنوان پیشتازان فاطمی و رؤسای سازمان دانش‌آموزی استان و مناطق و رئیس اداره امور تربیتی، فرماندار شمیرانات و جمعی از مسؤولان حضور یافته بود، اظهار کرد: تا جان داریم آرمان‌های امام راحل(ره) را ادامه خواهیم داد.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم حضور ارزشمندی داشته باشیم باید مطالعه عمیقی در مسایل تاریخی داشته باشیم.

کریمی به ویژگی‌های منحصر به فرد امام راحل(ره) اشاره کرد و ادامه داد: ساده زیستی، اسلام شناسی واقعی، تعامل مناسب با نوجوانان و تمامی اقشار از ویژگی‌های شخصیتی ایشان بود.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب، دشمنان تا بیخ و دندان مسلح به نابودی انقلاب کمر بستند اما ۴۰ سال است که مردم ایستاده‌اند و منویات رهبر فرزانه انقلاب را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند و تحریم‌ها و تهدیدها هیچ اثری نداشته است.

کریمی با بیان اینکه باید در عرصه‌های مختلف اجتماعی حضور مؤثری داشته باشیم، گفت: ۲۲ بهمن تبلور عینی حضور آحاد مردم به خصوص فرهنگیان و دانش‌آموزان در صحنه است و نشان خواهد داد کلانشهر تهران به عنوان اُم القرای جهان اسلام حضوری سازنده در عرصه‌های مختلف و به خصوص پشتیبانی مؤثری از انقلاب و ارزش‌های آن خواهند داشت.