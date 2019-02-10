افزایش قیمت رسمی ۲۰ ارز / دلار ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که طی آن نرخ ۲۰ ارز همانند پوند نسبت به روز پنج شنبه افزایش و نرخ ۱۷ واحد پولی دیگر از جمله یورو کاهش و نرخ ۱۰ ارز دیگر مانند دلار نیز ثابت بود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه ۲۱ بهمن ماه ۹۷) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد.

همچنین امروز هر پوند انگلیس با ۱۹ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۵۴ هزار و ۳۳۱ ریال و هر یورو نیز با ۱۵۵ ریال افت ۴۷ هزار و ۵۵۱ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۱ هزار و ۹۷۱ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۶۳ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۸۵۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۷۵ ریال، روپیه هند ۵۹۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۳۱۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۰ هزار و ۳۹۸ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۲۶۵ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۱ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۶۳۴ ریال قیمت خورد.

از سویی دیگر، نرخ دلار نیوزلند ۲۸ هزار و ۳۲۳ ریال، راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۷۶ ریال، لیر ترکیه ۸ هزار و ۳ ریال، روبل روسیه ۶۳۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۷ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۷۸۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۸۸۸ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۵۰ هزار و ۳۷۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۶۳ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۷۰۸ ریال تعیین شد.

همچنین نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۵۸۶ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۴۳۵ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۲۲۹ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۳ هزار و ۱۴۰ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۳۲۲ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۳۸۴ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۱۳۲ ریال، لاری گرجستان ۱۵ هزار و ۸۶۷ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۳ هزار و ۹ ریال، افغانی افغانستان ۵۶۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۴۴۵ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۰ هزار و ۵۴۶ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۲۰۶ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۹۶ ریال ارزش‌گذاری شد.