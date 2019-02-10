کاهش رشد اقتصادی ١٩ کشور منطقه یورو/ تشدید ابهامات از تجارت جهانی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، کمیسیون اروپا، پیشبینی رشد اقتصادی خود را برای ۱۹ کشوری که از یورو استفاده میکنند کاهش داد و در بیانیهای اعلام کرد حتی این مقدار کاهش داده شده هم به علت وضعیت نامشخص اقتصاد دنیا که ناشی از کند شدن رشد اقتصادی چین و تضعیف تجارت جهانی است، در معرض خطر قرار دارد.
حالا کمیسیون اروپا پیشبینی میکند که رشد اقتصادی این منطقه که قبلا ۱.۹ درصد پیشبینی شده بود، به ۱.۳ درصد کاهش پیدا کند. همچنین تخمین زده شد که رشد اقتصادی منطقه یورو در سال گذشته ۱.۹ درصد باشد، درحالیکه در سال ۲۰۱۷ به بالاترین میزان ۱۰ ساله خود رسیده و ۲.۴ درصد شده بود.
در این گزارش آمده است: سطح بالایی از ابهامات، چشمانداز اقتصادی جهان را در بر گرفته است. تنشهای تجاری، که حالا مدتی است به حالوهوای بازارها فشار وارد میکند، اندکی کاهش یافتهاند اما هنوز بخش زیادی از نگرانی را تشکیل میدهند.
همچنین گزارش کمیسیون اروپا میگوید: اقتصاد چین احتمالا از آنچه پیشبینی شده بود شدیدتر کند خواهد شد و بازارهای مالی جهان و بسیاری از بازارهای درحال ظهور، بیشتر در معرض آسیبهای ناشی از تغییرات ریسکپذیری و پیشبینی رشد اقتصادی قرار دارند.
معاون کمیسیون اروپا، والدیس دومبورفسکیس، هم میگوید: احتمال خروج بیبرنامه انگلستان از اتحادیه اروپا هم وضعیت نامشخصتری برای این قاره به وجود آورده است.
کمیسیون اروپا تاکید میکند که واقعا نمیتوان پیشبینی کرد که هر کدام از این مشکلات، شامل برگزیت و جنگ تجاری چین-آمریکا و بازارهای تجاری، چه آیندهای خواهند داشت و تاثیر زیانبار آنها تاچه حد خواهد بود.
همچنین طبق این گزارش، سلامت اقتصاد آلمان هم به یک نگرانی مهم تبدیل شده است. رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۱۹، که قبلا ۱.۸ درصد پیشبینی شده بود، با کاهش شدید رشد صادرات و مصرف ناامیدکننده داخلی، به ۱.۱ درصد کاهش داده شد.
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