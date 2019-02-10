به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، روسیه تصمیم دارد برای نخستین بار در سال ۲۰۳۱ میلادی فضانورد به ماه بفرستد.

این فضانوردان باید علاوه بر فعالیت های معمول، وظایفی را که آکادمی علوم روسیه تعیین می کند، نیز در ماه انجام دهند.

همچنین روسیه تصمیم دارد در سال ۲۰۳۲ میلادی دومین گروه فضانوردان را همراه یک ماه پیما به این سیاره اعزام کند تا این وسیله نقلیه را آزمایش کند. پیش بینی می شود فضانوردان یک سال پس از این ماموریت بتوانند با کمک ماه نورد مذکور مسافت های طولانی را روی سطح ماه طی کنند و آزمایش های علمی انجام دهند.

روسیه تصمیم دارد از ۲۰۳۴ میلادی ساخت مقری در ماه را آغاز کند. ساخت این مقر تا ۲۰۳۵ ادامه می یابد.

این درحالی است که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در ماه آوریل اعلام کرد، فضاپیمای Federatsiya در حال تکمیل است و از سوی دیگر فعالیت ها برای ساخت یک موشک برای پروژه ماه آغاز شده است.