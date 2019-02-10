به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه کنگره ملی همفکری بسیج دانش‌آموزی به مناسبت ۲۲ بهمن ماه آمده است: یوم‌الله ۲۲ بهمن ماه روزی است که خودباوری، ظلم ستیزی، مردمسالاری و عدالت خواهی ملت بزرگ ایران به رهبری معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، به بار نشست و فریاد بلند استقلال، آزادی و مردمسالاری دینی ملت ایران، در گوش جهانیان پیچید.

نسل جوان برنده اصلی این انقلاب و انقلاب مدیون واقعی این نسل بود که در آن زمان به خوبی امام(ره) را درک کردند و به صحنه آمدند. امام(ره) به پشتوانه همین نسل وارد عرصه شدند و به دشمنان اسلام و ایران سیلی محکمی زدند. در طی این چهل سال، فراز و نشیب‌ها داشتیم و دستاوردهای زیادی به دست آوردیم؛ نقاط مثبت قابل توجهی که مورد نظر دوست و دشمن است، شکل گرفت؛ اما خود نیز می‌دانیم که خالی از اشکال نیستیم و این پیامی است که باید در دهه چهارم انقلاب به خود و مسؤولان برسانیم؛ پیامی که گوینده آن مردم و مخاطب آن میئولین خواهند بود و در این میان نقشی برای دخالت سایر حکومت‌های خودکامه که سالیان سال ثابت کرده‌اند دشمن این سرزمین و مردمش هستند، باقی نیست.



در ادامه این بیانیه آمده است: بیست و دوم بهمن ماه، تجلی پیروزی حق بر باطل و غلبه خون بر شمشیر و یادآورِ ثمره مجاهدت‌ها و مبارزات طولانی یک ملت مسلمان و انقلابی است که برای استقرار احکام کامل‌ترین دین خدا، از جان و مال خویش گذشتند. این روزِ بزرگ، جشن ملتی با ایمان، مصمم و انتخابگر است که از پرچم سربلند انقلاب اسلامی در منزلگاه های دلهره آور تاریخ، همچون جانِ شیرین، حفاظت و حراست کرده و گرامی داشته‌اند.



کنگره ملی همفکری بسیج دانش آموزی نیز همچون ملت قدرشناس ایران، بار دیگر همگام با مردم همیشه در صحنه ضمن عرض تبریک ایام الله دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمندانه انقلاب اسلامی، با اعلام حضور خود در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن، از آحاد ملت بزرگوار ایران برای شرکت در این حماسه الهی و آرمانی که بدون شک دشمن شکن و نمایش وحدت و یگانگی ملت ایران است، دعوت به عمل می‌آورد.