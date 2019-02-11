برپایی غرفه مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در مسیر راهپیمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دست‌اندرکاران مرکز اسناد در چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با ایجاد غرفه‌هایی در مسیر راهپیمایی، به معرفی آثار پژوهشی خود درباره هشت سال دفاع مقدس می‌پردازند.

همچنین در این غرفه اطلاعات جامعی از بیش از ۲۵۰ عنوان کتاب تولیدشده توسط مرکز اسناد به همراه بروشور و کتابنامه در اختیار بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.

بازدیدکنندگان ضمن آشنایی با آثار مرکز، می‌توانند در جشن چهلمین سال انقلاب اسلامی، کتاب‌های موردنظر خود را با تخفیف ویژه خریداری کنند.

نخستین غرفه مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در جنوب خیابان انقلاب، حدفاصل خیابان ۱۲ فروردین و خیابان منیری جاوید مقابل املاک پاساژ کتاب، انتشارات امیرکبیر، انتشارات علم و صنعت و دومین غرفه در جنوب خیابان انقلاب، حدفاصل خیابان فخر رازی و خیابان ۱۲ فروردین، مقابل املاک نشر شیر بیگی پلاک ۱۲۷۴، نمایشگاه کتاب پلاک ۱۲۷۳، کتاب‌فروشی جهاد دانشگاهی پلاک ۱۲۷۰ برپا خواهد شد.