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۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ۲۱:۵۹

بیانیه مشترک نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و استاندار:

حضور گسترده مردم در راهپیمایی۲۲بهمن مُهر تایید بر عملکرد نظام است

حضور گسترده مردم در راهپیمایی۲۲بهمن مُهر تایید بر عملکرد نظام است

اراک- نماینده ولی فقیه در استان و استاندارمرکزی طی بیانیه ای مشترک در آستانه چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اعلام کردند؛ حضور گسترده مردم در راهپیمایی۲۲بهمن مُهر تایید برعملکرد نظام اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی و سید علی آقازاده، استاندار مرکزی طی بیانه ای به مناسبت فرارسیدن ۲۲ بهمن و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشتند: « انقلاب اسلامی ایران با رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) به ثمر نشست و روح امید و خودباوری را در ملت بزرگ ما زنده کرد و استقلال و آزادی را برای مردم ما به ارمغان آورد.»

در ادامه این بیانیه آمده است: « خداوند متعال را شاکریم که در چهلمین سال از حیات پربرکت انقلاب اسلامی به برکت باور، آگاهی، بصیرت، ایمان و شجاعت ملت بزرگ ایران اسلامی و رهبری حکیمانه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، به رغم دشمنی‌ها و توطئه‌های دائمی استکبار جهانی، ایران اسلامی همچنان راه درخشان اقتدار، عزت و مسیر پرافتخار خود به سمت آرمان‌های انقلابی و آینده ای آباد و پرتلالو را استمرار می‌بخشد. وحدت کلمه رمز پیروزی انقلاب اسلامی و حضور مردم در تمامی عرصه ها از مولفه های بقای انقلاب اسلامی است که بی شک ملت بزرگ ما در شرایط حساس کنونی نیز استوار و با امیدتر از گذشته با حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن، وحدت و انسجام ملی خود را به نمایش خواهند گذاشت و با حضور پرشور خود مهر تائیدی بر عملکرد ۴۰ ساله نظام اسلامی خواهند زد.»

همچنین در بخش دیگری از این بیانیه عنوان شده است: « اینجانبان ضمن گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و یاد و خاطره شهدا و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، از عموم مردم شریف و ولایتمدار استان مرکزی دعوت می نماییم بار دیگر همگام و همراه با ملت سرافراز ایران اسلامی با حضور آگاهانه، منسجم و پرشور خود در راهپیمایی وحدت آفرین و دشمن شکن یوم الله ۲۲ بهمن ضمن تجدید میثاق با آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، قلب حضرت ولی عصر(عج) را شاد و دشمنان، استکبار و صهیونیزم و عمّال فاسد آن ها را مأیوس نمایند.»

کد مطلب 4538955

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