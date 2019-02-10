حضور گسترده مردم در راهپیمایی۲۲بهمن مُهر تایید بر عملکرد نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی و سید علی آقازاده، استاندار مرکزی طی بیانه ای به مناسبت فرارسیدن ۲۲ بهمن و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشتند: « انقلاب اسلامی ایران با رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) به ثمر نشست و روح امید و خودباوری را در ملت بزرگ ما زنده کرد و استقلال و آزادی را برای مردم ما به ارمغان آورد.»

در ادامه این بیانیه آمده است: « خداوند متعال را شاکریم که در چهلمین سال از حیات پربرکت انقلاب اسلامی به برکت باور، آگاهی، بصیرت، ایمان و شجاعت ملت بزرگ ایران اسلامی و رهبری حکیمانه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، به رغم دشمنی‌ها و توطئه‌های دائمی استکبار جهانی، ایران اسلامی همچنان راه درخشان اقتدار، عزت و مسیر پرافتخار خود به سمت آرمان‌های انقلابی و آینده ای آباد و پرتلالو را استمرار می‌بخشد. وحدت کلمه رمز پیروزی انقلاب اسلامی و حضور مردم در تمامی عرصه ها از مولفه های بقای انقلاب اسلامی است که بی شک ملت بزرگ ما در شرایط حساس کنونی نیز استوار و با امیدتر از گذشته با حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن، وحدت و انسجام ملی خود را به نمایش خواهند گذاشت و با حضور پرشور خود مهر تائیدی بر عملکرد ۴۰ ساله نظام اسلامی خواهند زد.»

همچنین در بخش دیگری از این بیانیه عنوان شده است: « اینجانبان ضمن گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و یاد و خاطره شهدا و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، از عموم مردم شریف و ولایتمدار استان مرکزی دعوت می نماییم بار دیگر همگام و همراه با ملت سرافراز ایران اسلامی با حضور آگاهانه، منسجم و پرشور خود در راهپیمایی وحدت آفرین و دشمن شکن یوم الله ۲۲ بهمن ضمن تجدید میثاق با آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، قلب حضرت ولی عصر(عج) را شاد و دشمنان، استکبار و صهیونیزم و عمّال فاسد آن ها را مأیوس نمایند.»