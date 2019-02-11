حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن پاسخ دندان شکنی به آمریکا است

حجت الاسلام الله النور کریمی تبار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به رغم همه تهدیدهای آشکار و پنهان دشمن و جنگ های سخت علیه انقلاب اسلامی مردم حضوری پررنگ و پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن دارند.

وی گفت: دشمنان تهدید می کردند هرگز نخواهیم گذاشت مردم جمهوری اسلامی ایران جشن چهل سالگی انقلاب را بگیرند.

امام جمعه ایلام افزود: اکنون لازم است که همه زن و مرد، پیر و جوان، کوچک و بزرگ برای مقابله با استکبار جهانی به حضور آییم و هم چون گذشته یوم الله ۲۲ بهمن در صحنه حضور پیدا کنیم.

وی ادامه داد: حضور ما پاسخ دندان شکنی به استکبار جهانی و مشت محکمی بر دهان رئیس جمهور آمریکا است، به دلیل کار ناجوانمردانه ای که انجام داد و توافق با ما که در برجام داشت زیرپا نهاد و نقض کردن یک پیمان بین المللی برای یک کشوری که به حکم بشر دارد کار بسیار زشتی است.