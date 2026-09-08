به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصر سهشنبه در آیین افتتاح پانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان مرکزی اظهار کرد: حمایت از هنرمندان صنایعدستی نباید به یک نمایشگاه سالانه محدود شود و باید زمینه عرضه و فروش مستمر آثار آنان فراهم شود.
وی افزود: استان مرکزی با پیشینهای چند هزار ساله، از آثار حضور انسان در این منطقه طی بیش از ۶۰ هزار سال برخوردار است.
زندیه وکیلی با اشاره به جایگاه صنایعدستی استان در عرصه ملی و جهانی تصریح کرد: فرشبافی و قالیبافی در سلطانآباد و دیگر نقاط استان مرکزی از جمله هنرهایی است که آوازه جهانی دارد و در گذشته نقش مهمی در اقتصاد منطقه ایفا کرده است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، احیای صنایعدستی ضروری است و باید با بهرهگیری از ظرفیتهای صادراتی، این بخش را به مسیر شکوفایی بازگرداند.
زندیه وکیلی تأکید کرد: صنایعدستی صرفاً یک فعالیت تجاری نیست، بلکه بخشی از فرهنگ و تمدن کشور است و آثار هنرمندان، فراتر از ارزش اقتصادی، حامل هنر و هویت فرهنگی هستند.
استاندار مرکزی با اشاره به برنامههای استان برای تقویت صنایعدستی افزود: با توجه به شرایط امنیتی و جنگی اخیر، در استان رویدادها و نمایشگاههای متعددی برگزار نشد، اما تلاش کردیم برگزاری این رویدادها دوباره در دستور کار قرار گیرد.
وی بیان کرد: امید است هنرمندان حاضر از سراسر کشور، ضمن بهرهمندی از ظرفیتهای استان مرکزی و اراک، به اهداف خود دست یابند.
زندیه وکیلی خطاب به شهردار، معاونان فرماندار و سایر مدیران حاضر در این رویداد گفت: حمایت از فعالان صنایعدستی صرفاً به یک نمایشگاه در سال محدود نشود و این هنرمندان باید به صورت مستمر در طول سال مورد حمایت قرار گیرند.
وی تصریح کرد: هنرمندان صنایعدستی مهارت تولید و خلق اثر را دارند، اما در بخش عرضه و فروش نیازمند حمایت هستند و باید برای معرفی و فروش محصولات آنان برنامهریزی شود. فروش اینترنتی میتواند یکی از روشهای جدید در این زمینه باشد.
زندیه وکیلی با اشاره به اختصاص زمین برای ایجاد فضاهای عرضه صنایعدستی در شهرستانهای استان گفت: در هر شهرستان زمینی برای عرضه صنایعدستی اختصاص یافته، اما برخی مکانها از موقعیت مناسبی برخوردار نیستند و نیازمند برنامهریزی فرمانداران برای رونقبخشی هستند.
وی ادامه داد: علاوه بر تسهیلات و حمایتهای معمول برای توسعه فعالیت هنرمندان، باید تمرکز بیشتری بر ایجاد محل عرضه و حمایت از فروش محصولات صنایعدستی داشته باشیم.
سوپرمارکت صنایعدستی در نمایشگاههای اراک ایجاد میشود
استاندار مرکزی پیشنهاد ایجاد «سوپرمارکت صنایعدستی» در مجموعه نمایشگاههای استان را مطرح کرد و گفت: بخشی از فضای نمایشگاه میتواند با همکاری دستگاههای مرتبط، بهصورت دائمی به عرضه آثار هنرمندان اختصاص یابد.
وی افزود: در این فضا، هنرمندان میتوانند آثار خود را عرضه کنند و در تمام نمایشگاههایی که در طول سال برگزار میشود، محصولات آنان بدون نیاز به حضور مستقیم یا دریافت غرفه در معرض نمایش و فروش قرار گیرد.
زندیهوکیلی تصریح کرد: فردی از مجموعه نمایشگاه میتواند مسئول معرفی و عرضه محصولات و آگاهی از نوع و قیمت آثار باشد تا هنرمندان بدون نیاز به حضور مستمر، امکان عرضه و فروش محصولات خود را داشته باشند. این ایده پیش از این در استان سمنان نیز تجربه شده و زمینه اجرای آن در استان مرکزی وجود دارد.
وی ادامه داد: با همکاری مسئولان میراث فرهنگی و معاونت صنایعدستی و در صورت استقبال هنرمندان، این فضا میتواند بهصورت دائمی در مجموعه نمایشگاههای استان ایجاد شود.
زندیهوکیلی گفت: این اقدام میتواند گامی عملی برای حمایت مستمر از هنرمندان صنایعدستی و فراهمکردن زمینه معرفی و فروش آثار آنان باشد.
به گزارش مهر، پانزدهمین نمایشگاه بزرگ و کشوری صنایعدستی از ۱۷ تا ۲۰ شهریورماه با حضور هنرمندانی از استانهای مختلف کشور و برپایی بیش از ۲۰۰ غرفه در اراک برگزار میشود.
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