اختلال در تأسیسات آبرسانی مازندران بر اثر بارندگی و قطع برق

بهزاد برارزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارندگی شدید شب گذشته و قطعی برق در برخی مناطق مازندران، موجب بروز اختلال در بخشی از تأسیسات آبرسانی شده و تیم‌های اتفاقات و عملیات آبفا از ساعات اولیه برای مدیریت شرایط و بازگرداندن شبکه به وضعیت پایدار در مناطق مختلف استان حضور دارند.

وی افزود: شدت بارش‌ها و افزایش جریان‌های سطحی آب در برخی نقاط، تأسیسات آبرسانی را تحت تأثیر قرار داده و قطعی برق نیز موجب توقف فعالیت برخی ایستگاه‌های پمپاژ و کاهش سطح ذخایر مخازن شده است.

مدیرعامل آبفا مازندران با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف آب در شرایط فعلی گفت: از مشترکان درخواست می‌شود با پرهیز از مصارف غیرضروری و رعایت صرفه‌جویی، به حفظ ذخایر و پایداری شبکه آبرسانی کمک کنند.

برارزاده درباره وضعیت نوشهر و چالوس نیز بیان کرد: افزایش شدید کدورت برخی منابع، شرایط تأمین آب در این دو شهرستان را تحت تأثیر قرار داده است. چشمه اسپی‌او به دلیل افزایش کدورت از مدار بهره‌برداری خارج شده و حدود ۲۰ هزار نفر در نوشهر تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: مجتمع آبرسانی ملکار نیز با افزایش قابل توجه کدورت مواجه شده که با وجود قرار داشتن در مدار، اقدامات فنی برای کنترل و کاهش کدورت در آن در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران درباره چالوس گفت: با خروج چشمه اسپی‌او از مدار و کاهش سطح آب مخازن سنگ‌تجن و نواب، چهار دستگاه پمپ از مدار خارج شده و حدود ۱۶۰ خانوار در بالادست شهرک نواب و اشکاردشت با افت فشار یا قطعی آب مواجه شده‌اند.

برارزاده افزود: برای مناطق دچار قطعی آب، آبرسانی با تانکرهای سیار در حال انجام است و گروه‌های عملیاتی با تنظیم شیرهای شبکه و اجرای اقدامات فنی، برای بازگشت شرایط به وضعیت پایدار تلاش می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به وضعیت جویبار و اسبوکلا ساری اظهار کرد: در جویبار، قطعی برق موجب خروج بخشی از تأسیسات آبرسانی از مدار شده و در اسبوکلا نیز شدت جریان آب ناشی از بارندگی باعث جابه‌جایی بخشی از لوله شبکه آبرسانی شده است.

مدیرعامل آبفا مازندران خاطرنشان کرد: نیروهای عملیاتی در نقاط مختلف استان در آماده‌باش هستند و تا رفع مشکلات و تثبیت وضعیت تأمین آب به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

برارزاده ضمن قدردانی از شکیبایی و همراهی مردم، از مشترکان خواست تا زمان بازگشت کامل شرایط به وضعیت عادی، با مدیریت مصرف آب و خودداری از مصارف غیرضروری، آبفا را در حفظ پایداری شبکه یاری کنند.