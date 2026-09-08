به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سوث چاینا مورنینگ پست، شی جینپینگ رئیس جمهور چین امروز سه شنبه در جریان نخستین گفتگوی رسمی خود با «اندی برنهام» نخست وزیر جدید انگلیس، خواستار همکاری عمیقتر میان پکن و لندن به عنوان ۲ «قدرت بزرگ فناوری» شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی چین (شینهوا)، شی ضمن تبریک انتصاب برنهام به نخست وزیری انگلیس، تأکید کرد که منافع مشترک چین و بریتانیا بر تفاوت های موجود در نظام های اجتماعی آن ها ارجحیت دارد.
شی جینپینگ رئیس جمهور چین در این باره گفت: طرفین باید به یکدیگر احترام بگذارند و اعتماد متقابل داشته باشند، از اختلافات فراتر روند، ضمن حفظ تفاوت ها به دنبال نقاط مشترک باشند و همکاری های سودمند دوجانبه را گسترش دهند. چین و انگلیس قدرتهای بزرگ فناوری با منابعی غنی در حوزههای آموزش، فرهنگ و ورزش هستند.
شی همچنین از لندن خواست تا به عنوان یک اقتصاد بزرگ و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، در راستای حمایت از چندجانبه گرایی و تجارت آزاد و همچنین تلاش برای تحقق «جهانی چندقطبی، عادلانه و نظاممند»، با چین همکاری کند.
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