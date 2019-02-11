به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین اژه ای در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهارداشت: ملت غیور و عزیز ایران چهل سال در تقابل با ظلم و ستم استکبار جهانی و طاغوت زمان که در رأس آن آمریکاست، ایستادند و موفق و پیروز شدند.

وی ادامه داد: اکنون عزت و اقتدار ایران از همیشه بیشتر است و اگر مردم مظلوم منطقه می خواهند از ذیل سلطه گران نجات پیدا کنند، باید استقامت و مقابله با ظالمان و ستمگران را در پیش بگیرند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: همان طور که مردم ایران چهل سال استقامت کرده و مقابل استکبار کوتاه نیامدند و دوست و دشمن خود را برای حفظ استقلال و نجات کشور به خوبی شناختند.

اژه ای با تأکید بر اینکه مردم جهان باید مقاومت را در پیش گیرند، چرا که با سازش به موفقیت نمی رسند، گفت: اگر افرادی آنها را به سازش با استکبار و به ویژه آمریکا دعوت کنند، مطمئن باشند که جریان فریب و نقشه دشمن است و راه نجات در استقامت است.

وی با بیان اینکه مسئولان باید برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند، خاطرنشان کرد: مردم ما شایسته خدمت هستند و مسئولان باید برای رفع مشکلات آنان اقدام کنند.