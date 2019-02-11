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۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲

«جشن چهلم»؛ اژه ای در جمع خبرنگاران:

مردم جهان باید مقاومت را در پیش بگیرند،با سازش به موفقیت نمی‌رسند

مردم جهان باید مقاومت را در پیش بگیرند،با سازش به موفقیت نمی‌رسند

سخنگوی قوه قضائیه گفت:مردم جهان باید مقاومت را در پیش گیرند، چرا که با سازش به موفقیت نمی رسند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین اژه ای در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهارداشت: ملت غیور و عزیز ایران چهل سال در تقابل با ظلم و ستم استکبار جهانی و طاغوت زمان که در رأس آن آمریکاست، ایستادند و موفق و پیروز شدند.

وی ادامه داد: اکنون عزت و اقتدار ایران از همیشه بیشتر است و اگر مردم مظلوم منطقه می خواهند از ذیل سلطه گران نجات پیدا کنند، باید استقامت و مقابله با ظالمان و ستمگران را در پیش بگیرند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: همان طور که مردم ایران چهل سال استقامت کرده و مقابل استکبار کوتاه نیامدند و دوست و دشمن خود را برای حفظ استقلال و نجات کشور به خوبی شناختند.

اژه ای با تأکید بر اینکه مردم جهان باید مقاومت را در پیش گیرند، چرا که با سازش به موفقیت نمی رسند، گفت: اگر افرادی آنها را به سازش با استکبار و به ویژه آمریکا دعوت کنند، مطمئن باشند که جریان فریب و نقشه دشمن است و راه نجات در استقامت است.

وی با بیان اینکه مسئولان باید برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند، خاطرنشان کرد: مردم ما شایسته خدمت هستند و مسئولان باید برای رفع مشکلات آنان اقدام کنند.

کد مطلب 4539146
زهرا علیدادی

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