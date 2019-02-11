«پایگاه شعر هیأت» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «پایگاه شعر هیأت» به همت دفتر شعر جامعه ایمانی مشعر راه‌اندازی شده است و شامل بیش از ۲۰۰۰ شعر از حدود ۳۰۰ شاعر در ۱۱۰ موضوع است؛ به نشانیwww.shereheyat.ir در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

سرعت و سهولت دسترسی به محتوای دلخواه، شاید یکی از مهم‌ترین دلایل اقبال عموم مخاطبان در این سال‌ها به فضای مجازی است. در چند سال گذشته، علاقه‌مندان شعر نیز برای یافتن اشعار مورد نظر، بیشترین مراجعه را به فضای مجازی داشته‌اند. از این رو ضروری بود پایگاهی جامع برای دسترسی به اشعار مناسب اجرا در هیأت در موضوعات و مناسبت‌های مختلف طراحی و راه‌اندازی شود.

گفتنی است انتخاب شعر خوب، استوار و سالم، تأثیرگذار و روشنگرانه و در عین حال، مناسب اجرا در هیأت، می‌تواند راهگشای ذاکران و مداحان اهل‌بیت(علیهم‌السلام) باشد. از ویژگی‌های قابل توجه این پایگاه، توجه به پیشینه مکتوب ادبیات آیینی، دسترسی آسان به اشعار مناسب، رویکرد آموزشی و پژوهشی است که با بررسی اجمالی سایت قابل تشخیص است.

در پایگاه شعر هیأت، هر شعر به صورت تخصصی تگ‌گذاری شده و در شناسنامه آن، موضوع،‌ قالب، شاعر، منبع و وزن عروضی آن درج شده است که ضمن آشنایی مخاطب با اطلاعات تخصصی هر شعر، به دسترسی آسان و سریع مخاطب کمک می‌کند.

در قسمت «جستجوی پیشرفته اشعار» که از ویژگی‌های منحصر به فرد این پایگاه است، بر اساس دسته‌بندی‌های تخصصی، می‌توان شعر مورد نظر را با انتخاب موضوع، قالب، شاعر و... جستجو کرد و در کمترین زمان ممکن به آن دست یافت.

کارشناسان ادبی سایت در انتخاب اشعار؛ یادداشت‌ها و مقالات پژوهشی در عرصۀ ادبیات آیینی دقّت خاصی داشته و به وجوه پژوهشی این پایگاه توجه داشته‌اند.

در این پایگاه، سبک‌ها و نوحه‌های اختصاصی تولید شده توسط نغمه‌پردازان و نوحه‌سرایان نیز در مناسبت‌هایی مثل محرم، فاطمیه، رمضان و... ارائه می‌گردد.