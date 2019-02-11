دیدار رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بارییس دانشگاه کوگاکان

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دور گفت‎وگوی دینی ایران و ژاپن روز شنبه ۲۰ بهمن‎ماه به مناسبت نودمین سالگرد روابط رسمی ایران و ژاپن با حضور ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و از سوی رایزنی فرهنگی ایران و دانشگاه کوگاکان ژاپن (مهم‎ترین دانشگاه آموزش و تربیت شینتوئی) و با حمایت سفارت ایران در ژاپن، مرکز گفت‎وگوی ادیان و فرهنگ‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و معبد ایسه ژاپن به عنوان مهم‌ترین و مقدس‌ترین معبد شینتوئی در شهر ایسه برگزار شد.

ابراهیمی‎ترکمان که به منظور افتتاح این برنامه به شهر ایسه ژاپن سفر کرده بود، در جریان برنامه‌های خود در این سفر با شیمیزو، رییس دانشگاه کوگاکان دیدار کرد.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ابتدای این دیدار ضمن تقدیر از میزبانی دانشگاه و همچنین حمایت معبد ایسه در همکاری با رایزنی فرهنگی ایران در برگزاری نخستین ‌دور گفت‌وگوهای دینی ایران و ژاپن گفت: مردم ایران نسبت به فرهنگ مردم ژاپن احترام زیادی قائل هستند و ملت ژاپن نیز نسبت به فرهنگ و تمدن ایران علاقمندی فراوانی دارند. همین امر موجب شده تا شاهد توسعه روابطی دوستانه، تاریخی و کهن میان دو کشور باشیم و فعال کردن زمینه‎های متنوع تعاملات و روابط می‌تواند در ارتقای این روابط مؤثر واقع شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه این دیدار که حسین دیوسالار، رایزن فرهنگی ایران در ژاپن، حجت‌الاسلام عبدالمجید حکیم‌الهی، استاد دانشگاه و محقق کشورمان و حجت‎الاسلام ابراهیم ساوادا، معاون دانشگاه بین‎المللی المصطفی(ص) ژاپن نیز در آن حضور داشتند، افزود: در دنیای کنونی که در مسایل بسیار پیچیده و بحران‎های مختلف گرفتار است، دستیابی به صلح، امنیت و تأمین آرامش برای همگان نیازمند گفت‌وگو، تأکید بر اشتراکات و ایجاد بسترهای مناسب تعامل و همکاری است و بی‌تردید گفت‎وگوهای دینی و فرهنگی در این زمینه به منظور شناخت بیشتر و درک دقیق‌تر نسبت به یکدیگر بسیار قابل توجه است.

وی تصریح کرد: بسیار خرسندم که امروز یکی دیگر از زمینه‎های گفت‎وگو و تعامل میان دو کشور برای اولین بار با همکاری این دانشگاه، معبد بزرگ ایسه و فرهیختگان و اندیشمندان ژاپنی فراهم شد و امیدوارم با توسعه این همکاری‌ها دور بعدی گفت‌وگوها را در ایران برگزار کنیم.

ابراهیمی‌ترکمان سپس با اشاره به اهمیت توسعه همکاری‎های علمی و دانشگاهی اعلام آمادگی کرد؛ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این زمینه بتواند همکاری‎های دانشگاه کوگاکان ژاپن با مراکز علمی و تخصصی داخل کشور را فراهم کند.

در ادامه این دیدار شیمیزو، رییس دانشگاه کوگاکان گزارشی از فعالیت‎های علمی و آموزشی این دانشگاه که با محوریت آموزش و تربیت شینتوئی فعالیت می‎کند ارائه داد و گفت: بسیار خرسندیم که امروز در این دانشگاه شاهد توسعه همکاری‌ها بین دو کشور در خصوص گفت‌وگوهای دینی هستیم و امیدوارم که این نشست بتواند زمینه مناسبی برای توسعه همکاری‌ها قلمداد شود.

ابوذر ابراهیمی‎ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که به منظور افتتاح و شرکت در اولین دور گفت‌وگوی دینی ایران و ژاپن به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با نودمین سالگرد آغاز روابط رسمی دو کشور ایران و به ژاپن سفر کرده است، علاوه بر این دیدار با نوبوئو تاناکا، رییس بنیاد صلح ساساکاوا و نیز ساواکا هانیو، رییس کتابخانه ملی مجلس ژاپن دیدار و با جمعی از ایران‎شناسان و اسلام‌شناسان در محل اقامتگاه سفارت کشورمان نیز شرکت کرد و با آنان در فضایی صمیمانه به گفت‎وگو نشست.