قهرمانان المپیک و جهان به ایران می آیند/ ثبت نام ۳۳۳ تکواندوکار

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی در آسیا در سه بخش کیوروگی، پومسه و پاراتکواندو و در رده‌های سنی نوجوانان و بزرگسالان از روز ۹ اسفندماه به میزبانی ایران در مجموعه ورزشی «المپیک» کیش آغاز و چهار روز به طول خواهد انجامید.

مهلت ثبت نام برای حضور در این دوره از مسابقات امروز به پایان می رسد و تاکنون ۳۳۳ تکواندوکار از ۲۸ کشور ثبت نام کرده اند. علاوه بر تکواندوکاران صاحب نام کشورمان از جمله سجاد مردانی، آرمین هاد پور، فرزان عاشورزاده، امیرمحمد بخشی، میرهاشم حسینی و... برخی از نامداران تکواندو جهان نیز برای حضور در این مسابقات ثبت نام کرده اند.

شاخص ترین تکواندوکار «احمدابوقاش» اردنی است. تکواندوکاری که نفر سوم رنکینگ المپیکی است و طلای المپیک ۲۰۱۶ ریو، برنز جهان، طلا و برنز گرندپری و برنز بازیهای آسیایی را در کارنامه دارد.

«جون جانگ» از کره جنوبی دیگر تکواندوکار شناخته شده ای است که در کیش مبارزه خواهد کرد. این تکواندوکار با رنکنیگ ۵ المپیکی مدالهای با ارزشی چون طلای جوانان جهان و آسیا، قهرمان آسیا در سال ۲۰۱۸ و دو طلا و یک برنز گرندپری را در کارنامه دارد.

در لیست تیم ملی کره جنوبی همچنین اسامی چون «سئوک بائه کیم» نفر هشتم، « دونگ یون شین» نفر سی و دوم و «هون کیم» نفر دهم نیز دیده می شود. در تیم زنان کره هم «جائه یونگ سیم» ، «مین آه ها» و«جان دی کیم» نیز حضور دارند.

به نظر می رسد بعد از سالها، تکواندو کشورمان شاهد برگزاری یک تورنمنت سطح بالا باشد.