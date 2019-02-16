فواد صفاریان‌پور کارگردان برنامه‌های تلویزیونی درباره برنامه تازه خود «اختیاریه» که قرار است کارگردانی آن را بر عهده بگیرد به خبرنگار مهر گفت: «اختیاریه» یک هاردتاک است که قرار است فارغ از مرزها و کلیشه‌های متداول حرکت کند و در شبکه پنج سیما تولید می‌شود.

وی ادامه داد: نکته ویژه این برنامه این است که یکی از سازنده‌های اصلی برنامه یک روزنامه‌نگار است، چیزی که در برنامه‌های گفتگومحور رعایت نمی‌شود اجرای یک گفتگوی درست و اساسی است که مرتضی فاطمی مجری این برنامه به دلیل روزنامه‌نگار بودن می‌تواند چنین گفتگویی را دربیاورد.

این کارگردان با اشاره به همکاری قبلی خود با فاطمی تصریح کرد: ما پیش از این تجربه دیگری هم در «۱۸۰ درجه» در شبکه افق داشته‌ایم و او این قابلیت را از خود نشان داده که در قامت یک ژورنالیست در برابر مهمان حاضر شود. او قرار نیست خواص یک شومن را داشته باشد و یا بخواهد لوندی‌های معمول یک مجری را دربیاورد.

صفاریان‌پور در ادامه در توضیح بیشتر اجراهای نامتعارف و اتفاقات غیرصحیح که توسط برخی مجریان تلویزیون رقم می‌خورد، بیان کرد: برنامه‌ساز و مجری در این رویکرد باور ندارند که باید نسبت به جامعه خود پیشرو باشند و برخی از آن‌ها تلویزیون را به‌عنوان یک مدیوم رسانه‌ای نمی‌شناسند و آن را با فضای مجازی اشتباه گرفته‌اند.

وی در پایان با اشاره به نگرش اشتباه برخی از مدیران نیز اظهار کرد: حتی برخی از مدیران ما در بحث‌ها می‌گویند که فلان برنامه در فضای مجازی وایرال نشده است. البته فضای مجازی اهمیت دارد اما نه اینکه جایگاه آن اشتباه گرفته شود. برخی از خود همکاران برنامه‌ساز ما نیز این اشتباه را دارند که اولویت اصلی را برای فضای مجازی قایل می‌شوند.

برنامه «اختیاریه» قرار است روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت ۲۲ با اجرای سیدمرتضی فاطمی به صورت زنده از شبکه پنج سیما پخش شود.