به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در این میان نقش شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری و شرکت‌های سرمایه برای شروع یا توسعه کسب و کارها اهمیت بسیاری پیدا کرده است.

شرایط دشوار تامین مالی

به منظور تامین سرمایه، علاوه بر تعهدات بانکی که روز به روز سخت‌تر شده است؛ بایستی طرح ها امکان سنجی شده و ریسک آنها بررسی شود. در طرح‌های امکان سنجی، هزینه‌های طرح با جزییات کامل بررسی شده و جریان درآمدی در آینده تحلیل می‌شود. ریسک‌های موجود در طرح بررسی می‌شوند و سناریوهای مختلف از بدبینانه تا خوش بینانه مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

این کار تخصصی معمولا برای کسب و کارها به خصوص کسب و کارهای کوچک و متوسط کاری زمان بر و البته پرهزینه است که از توان این مجموعه ها خارج است. از طرفی به دلیل ریسک‌‍های موجود در بازار سرمایه، برون سپاری این پروژه‌ها به شرکت‌های تایید صلاحیت نشده امکان سنجی ، کاری پرریسک تلقی می‌شود.

گروه مشاورین جاوید سرمایه صدرا دغدغه تامین مالی را حذف می‌کند

گروه جاوید سرمایه صدرا با درک شرایط موجود در بازار سرمایه، با ارائه خدمات گسترده مشاوره سرمایه گذاری و مالی تلاش دارد افراد متخصص و کسب و کارها دیگر دغدغه تامین مالی را نداشته باشند و با خیال راحت بتوانند به فعالیت اقتصادی بپردازند.

این گروه با انجام مطالعات امکان‌سنجی، پوشش ریسک، تهیه و تدوین طرح‌های توجیهی اقتصادی در زیر گروه‌های خدمات، کشاورزی، ساختمان و صنایع تبدیلی نیز خدمات منحصر به فرد خود را در عالی‌ترین سطح ممکن و با بهره‌گیری از امکانات سخت‌افزاری و نرم افزاری روز دنیا در اختیار متقاضیان گذاشته است.

این شرکت با انجام مطالعات و تحقیقات بازار، آینده تجارت شما را در سطح گسترده مورد تحلیل و بررسی قرار داده و شما را از قرار گرفتن در معرض مخاطرات تجاری و اقتصادی دور می کند و نیز می توان در صورت لزوم به عنوان کارگزار و مشاوری امین جهت تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها و طرح های اقتصادی در کنار کارآفرینان و صاحبان کسب و کار نیز قرار گیرد.

سرمایه های انسانی زبده و فعال این گروه با آگاهی کامل از قوانین پولی و اعتباری کشور و تسلط بر راهکارهای نوین تامین سرمایه ونظارت به نحوه مصرف آن در طرحها از هدر رفتن بسیاری از سرمایه های ملی کشور و زیان فعالان اقتصادی ناشی از عدم تزریق به موقع سرمایه های لازم برای پیشبرد اهدافشان پیشگیری کرده و منافع ذینفعان را به بهترین شکل ممکن حفظ می نماید.

به منظور اطلاعات بیشتر در خصوص گروه مشاورین جاوید سرمایه صدرا و همچنین درخواست جلسه با مشاورین این گروه می‌توانید به آدرس اینترنتی این شرکت به آدرس javid-group.com یا با کلیک بر اینجا مراجعه کنید.

این مطلب، یک خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.