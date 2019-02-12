۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۳۰

ارسال ۷۷۸۶ اثر به هشتمین جشنواره بین‌المللی مدولباس فجر

با پایان گرفتن مهلت ارسال آثار به هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر، طبق آمار نهایی تا کنون هفت هزارو ۷۸۶ اثربه دبیرخانه هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد ولباس فجر، در هشتمین جشنواره بین المللی مد ولباس فجر تاکنون بیش از هفت هزار و ۷۸۶ اثر به دبیرخانه جشنواره امسال رسیده است که رشد ۲۶ درصدی، آثار رسیده به این رویداد بزرگ فرهنگی و هنری در حوزه مد و لباس را نشان می دهد.

بنابراین گزارش، تاکنون ۱۰۸مجموعه لباس با الهام از نقش مکران هر کدام با بیش از ۵ اثر به جشنواره رسیده است.

این گزارش می افزاید، به طور کلی از مجموعه هفت هزار و ۷۸۶ آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره، هزار و ۸۱۱ طرح مانتوی اجتماع، هزار و ۶۷۴ طرح مانتوی مجلسی، ۱۲۴ طرح پوشاک اجتماع/مجلسی آقایان، ۵۸ طرح کاربردی آقایان،  ۶۵ طرح کیف و ۴۴۹ طرح کفش، ۳۲۷ طراحی پارچه و ۸۲۴ طراحی زیورآلات، ۶۰ طراحی روسری، ۵۶۲ طرح پوشش سر، ۳۱ طرح چادر، ۵۴۰ اثر در بخش کالکشن، ۱۴ فیلم و مجله در بخش فرهنگی هنری و هزار ۲۸۹ طرح کاربردی بانوان بوده است.

هشتمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر، با شعار خوشا مکران و نقش بی مثالش ٢٦بهمن تا ٢ اسفند ٩٧ از ساعت ١٠صبح تا ٨ شب در مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو برگزار می‌شود.

مریم علی بابایی

