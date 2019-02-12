به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد ولباس فجر، در هشتمین جشنواره بین المللی مد ولباس فجر تاکنون بیش از هفت هزار و ۷۸۶ اثر به دبیرخانه جشنواره امسال رسیده است که رشد ۲۶ درصدی، آثار رسیده به این رویداد بزرگ فرهنگی و هنری در حوزه مد و لباس را نشان می دهد.

بنابراین گزارش، تاکنون ۱۰۸مجموعه لباس با الهام از نقش مکران هر کدام با بیش از ۵ اثر به جشنواره رسیده است.

این گزارش می افزاید، به طور کلی از مجموعه هفت هزار و ۷۸۶ آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره، هزار و ۸۱۱ طرح مانتوی اجتماع، هزار و ۶۷۴ طرح مانتوی مجلسی، ۱۲۴ طرح پوشاک اجتماع/مجلسی آقایان، ۵۸ طرح کاربردی آقایان، ۶۵ طرح کیف و ۴۴۹ طرح کفش، ۳۲۷ طراحی پارچه و ۸۲۴ طراحی زیورآلات، ۶۰ طراحی روسری، ۵۶۲ طرح پوشش سر، ۳۱ طرح چادر، ۵۴۰ اثر در بخش کالکشن، ۱۴ فیلم و مجله در بخش فرهنگی هنری و هزار ۲۸۹ طرح کاربردی بانوان بوده است.

هشتمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر، با شعار خوشا مکران و نقش بی مثالش ٢٦بهمن تا ٢ اسفند ٩٧ از ساعت ١٠صبح تا ٨ شب در مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو برگزار می‌شود.