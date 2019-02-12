آمریکا به دنبال تکرار بحران سوریه در آمریکای لاتین است

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از مقامات سیاسی، پارلمانی و اساتید دانشگاه های آمریکای لاتین و حوزه بالکان با دستیار ویژه رییس مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.

مهمانان خارجی شرکت کننده در مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ضمن عرض تبریک به ملت ایران، اظهار داشتند که از مشاهده دستاوردهای بزرگ علمی، فناوری، دفاعی و سازندگی در ایران متعجب شده‌اند.

آنان افزودند که علی‌رغم اعمال تحریم های آمریکا، وجود فضای تبلیغاتی منفی رسانه های غربی علیه ایران و مشکلاتی که تحریم می‌تواند برای کشور ایجاد کند، مشاهده می کنند که در نشاط و رفتار مردم هیچ آثار نگران کننده ای از تحریم به چشم نمی خورد.

مقامات خارجی ملاقات کننده، رفتار آمریکا را متناقض و سیاست ترامپ در اعمال تحریم را شکست خورده خواندند و مواضع مستحکم مقام معظم رهبری، دولت و ملت ایران را در حفظ استقلال، امنیت و توسعه پایدار ایران در منطقه متلاطم غرب آسیا، نشانه حرکت شتابان و رو به رشد انقلاب اسلامی خواندند.

امیرعبداللهیان: ترامپ فقط به منافع خود می‌اندیشد

امیرعبداللهیان نیز در این دیدار ضمن خیر مقدم به مهمانان خارجی شرکت کننده در جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران امام خمینی(ره)، گفت: با وجود رفتار خصمانه آمریکا، ایران گام‌های استوار خود را با قدرت در مسیر پیشرفت، توسعه و رفاه مردم تداوم می بخشد و تعامل سازنده با همه کشورهای جهان به استثنای رژیم نامشروع اسرائیل، همواره در دستور کار جدی سیاست خارجی و دیپلماسی پارلمانی تهران قرار دارد.

وی ادامه داد: ما با افتخار و صدای بلند، در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران اعلام می کنیم که جمهوری اسلامی ایران و متحدین اجازه ندادند که تروریست‌ها در منطقه غرب آسیا حاکم شوند و اهداف ضدبشری محور آمریکایی-صهیونیستی را محقق سازند.

دستیار ویژه رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایران برخلاف فشارهای ترامپ، به کمک مردم و نسل بزرگ جوان کشور، با تمام توان در مسیر شکوفایی اقتصادی، به پیش می‌رود و حفظ استقلال و آزادی از دیگر افتخارات جمهوری اسلامی در چهل سالگی و بالندگی انقلاب اسلامی است.

امیرعبداللهیان افزود: کاخ سفید با دخالت آشکار در تحولات ونزوئلا درصدد تکرار بحران سوریه در آمریکای لاتین است. مادورو و گوآیدو از فرزندان ونزوئلا هستند و باید به جای مداخله خارجی، گفتگوی دولت قانونی و معارضه مبنای کار قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ترامپ و کاخ سفید فقط به منافع خود می اندیشند و دوست هیچ کشوری به شمار نمی‌روند این در حالی است که ایران اسلامی چهل سال به سیاست نادرست آمریکا «نه» گفت و روی پای خود ایستاد. ایران معتقد به راه حل سیاسی در همه بحران ها از ونزوئلا تا یمن، بحرین، لیبی و سوریه است.