به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نصیرزاده صبح سه‌شنبه در بازدید از دانشگاه پیام نورگناوه و امکانات ورزشی این دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه پیام نورکشور درعرصه بین المللی برای اولین بار درتاریخ ورزشی دانشجویی، موفق به کسب مقام قهرمانی جهان در یونیورساد والیبال دانشجویان، همچنین کسب رتبه سوم شطرنج دانشجویان جهان و کسب مقام قهرمانی تیم بسکتبال پسران در آسیا شد.

وی با تاکید بر اهمیت ورزش و لزوم تقویت ورزش همگانی در همه سطوح بیان کرد: دانشگاه پیام نور باید پیشگام ورزشهای همگانی باشد و بستر لازم و مناسب را برای این کار فراهم کند.

مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور افزود: در صورت ایجاد رشته تربیت بدنی در دانشگاه پیام نور، این دانشگاه می تواند زمینه کارآفرینی رافراهم کند.

نصیرزاده تصریح کرد: در صورت آمادگی شهرستان گناوه سازمان آمادگی دارد تا مجوز میزبانی مسابقات را به دانشگاه پیام نور گناوه دهد.

مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور برای تکمیل پروژه های عمرانی دانشگاه از همکاری بخش خصوصی استقبال کرد.

سید علی پاکنژاد فرماندار گناوه در این بازدید با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ابراز داشت: در دهه فجر علی رغم مشکلات اقتصادی اقدامات خوبی در زمینه خدمت رسانی به مردم انجام گرفته است.

وی دانشگاه پیام نور را یکی از دانشگاه‌های موفق در زمینه علمی دانست و افزود: باید استعدادهای ورزشی دردانشگاه شناسایی وشکوفا شوند.

پاک‌نژاد با اشاره به ظرفیت و پتانسیل دانشگاه پیام نور گناوه ابراز گفت: دانشگاه پیام نورگناوه می تواند به عنوان یک دانشگاه قطب وحتی بین المللی در شمال استان مطرح شود.

فرماندار گناوه ضمن تقدیر از حضور مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با دانشگاه اعلام داشت.

مجید قربانی رئیس دانشگاه پیام نورگناوه گفت: دانشگاه پیام نورگناوه به عنوان اولین مرکز آموزش عالی شهرستان گناوه درطول بیست سال فعالیت ، جوانانی مستعد در حوزه های علمی وفرهنگیبه جامعه تحویل داده است.

وی اضافه کرد: دانشگاه پیام نور گناوه درحال حاضر با ۲۰ رشته کارشناسی و یک رشته ارشد با قریب ۸۰۰ نفر دانشجو فعالیت می کند.

قربانی ابراز داشت: دانشگاه پیام نور داعیه دار کیفیت آموزشی است ومی تواند در زمینه توسعه علمی شهرستان اقدامات خوبی انجام دهد.