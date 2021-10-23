به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح شنبه در دیدار رئیس و کارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه به مناسبت هفته تربیت بدنی اظهار داشت: به لحاظ اهمیت ورزش و تربیت بدنی در سلامت جسمی و روحی آحاد جامعه هفته‌ای به نام هفته تربیت بدنی در تقویم جمهوری اسلامی تعیین شده است.

فرماندار گناوه افزود: هفته تربیت بدنی فرصت مغتنمی است تا هم اقشار مختلف جامعه به اهمیت ورزش در سلامت پی ببرند و هم کارگزاران و مسئولان به اهمیت این موضوع توجه کنند.

وی گفت: هفته ورزش و تربیت بدنی باید تلنگری برای اهمیت دادن به نقش ورزش در سلامت آحاد جامعه باشد که باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش امنیت، انسجام و ایجاد شور و نشاط و تعادل بخشی در جامعه است.

فرماندار گناوه تصریح کرد: بر اساس آمارها و اطلاعات موجود در جامعه‌ای که ورزش جایگاهی نداشته باشد جامعه نامتعادل خواهد بود که نزاع‌های دسته جمعی، درگیری‌های خیابانی، پایین بودن آستانه تحمل مردم همه آثار سو عدم پرداختن به ورزش جمعی و توجه به تربیت بدنی در سطح جامعه است.

وی گفت: بنابراین نقش تربیت بدنی در سلامت جامعه غیر قابل انکار است و برای داشتن جامعه‌ای بانشاط و زنده و آماده حرکت به سمت توسعه باید به موضوع ورزش و تربیت بدنی اهمیت داده شود و مورد توجه باشد.

مهرجو ادامه داد: لازمه مدنظر قرار دادن و اهمیت ورزش در جامعه این است که حاکمیت زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری را فراهم کنند.

توزیع یکنواخت و عادلانه امکانات و تجهیزات ورزشی

فرماندار گناوه بیان کرد: تلاش برای توزیع یکنواخت و عادلانه امکانات و تجهیزات ورزشی که در دسترس همه مردم باشد موضوع سخت افزاری است و در مبحث نرم افزاری نیز همه بتوانند با توجه به ظرفیت‌ها و استعدادها از امکانات بهره مند شوند.

وی گفت: اگر در ورزش سرمایه گذاری مناسب انجام شود دیگر نیازی به سرمایه گذاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی با سه برابر هزینه نیست تا موضوعی درمان شود و بنابراین هر چه سرمایه گذاری در ورزش بیشتر باشد سودمندی و منفعت برای جامعه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بیشتر خواهد بود.

مهرجو بیان کرد: شهرستان گناوه دارای ظرفیت‌ها و استعدادهای ورزشی فراوان در حوزه‌های مختلف ورزشی است و ورزشکاران و قهرمانان آن در میادین ملی و بین المللی برای کشور افتخار آفرینی می‌کنند.

وی گفت: اگر امکانات و زیرساخت‌های ورزشی در این شهرستان تقویت شود شهرستان این آمادگی دارد که در رشته‌های مختلف ورزشی به جایگاه خوبی دست یابد.

تجهیز اماکن ورزشی

فرماندار گناوه خاطر نشان کرد: باید از فرصت هفته تربیت بدنی به نحو مطلوب برای جذب امکانات و تقویت زیرساخت‌ها در شهرستان بهره برد و در راستای شکوفایی استعدادهای ورزشکاران گام برداشت.

وی یادآور شد: به عنوان رئیس اجرایی شهرستان آمادگی برای کمک به تقویت ورزشی شهرستان را داریم تا شرایط را هموار و امکانات بیشتری برای شهرستان در حوزه ورزش جذب شود.

فرماندار گناوه گفت: در سفر اخیر رئیس جمهور به استان بوشهر مبلغ قریب به ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای سالن بانوان و تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی، پیست تارتان و چمن‌های مصنوعی در شهرستان گناوه پیش بینی شد.

وی گفت: امکانات ورزشی موجود در شهرستان نیز برای نگهداری نیاز به هزینه و اعتبار دارد که از اداره کل ورزش و جوانان استان درخواست کمک و همکاری در این زمینه را داریم.