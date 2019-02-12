وعده ها برای دوره بعدی به یادگار ماند/«قسم» به پایان باز جشنواره

به گزارش خبرنگار مهر، درحالیکه دوشنبه شب همه دوستداران سینمای ایران در پی اعلام برگزیدگان سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر در کاخ جشنواره بودند، اکران فیلم های این سو، یعنی هجدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز ادامه داشت و مخاطبان یک چشم به پرده سینما داشتند و چشم دیگر رویدادهای برج میلاد و مراسم پایانی را رصد می کرد.

در پردیس سینمایی گلستان شیراز که ساعت ۲۱ فیلم «سرخپوست» به نویسندگی و کارگردانی نیما جاویدی برای چندمین اکران آماده می شد، از ساعتی پیشتر خبر رسید که در پی تقاضا برای نمایش «متری شش و نیم» سعید روستایی، این فیلم در نوبت ساعت ۱۸.۳۰ تالار حافظ قرار گرفته و برای آنان که بلیت تهیه کرده اند و اهالی رسانه پخش خواهد شد.

از سویی فیلم «شبی که ماه کامل شد» هم در سینما هنر شهر آفتاب نمایش یافت که با توجه به نامزدی در بسیاری از بخش ها و در نهایت کسب ۶ سیمرغ از جمله نقش های اول مرد و زن و بازیگر نقش مکمل انتظار نمی رفت بدون استقبال بدرقه شود.

در ادامه، دوشنبه درحالیکه جشنواره فیلم فجر شیراز شب پر رونقی را پشت سر می گذاشت، فیلم «متری شش و نیم» بجای تالار حافظ از یکی از سالن های سینما هنر شهر آفتاب پخش شد.

جشنواره با اینکه رسما دوشنبه شب طبق جدول پخش پایان یافت، اما شامگاه سه شنبه ۲۳ بهمن با نمایش فیلم «قسم» به کارگردانی محسن تنابنده و بنابه گفته دست اندرکاران این رویداد در شیراز با معرفی فیلم منتخب تماشاگران شیرازی پایان می پذیرد.

از سویی مسئولان برپایی جشنواره با اینکه فیلم قسم در بخش های متعددی نامزد دریافت سیمرغ بلورین جشنواره سی و هفتم بود، موفق به کسب جایزه نشد، بنابر خواست مخاطبان جشنواره آنرا در یک نوبت به اکران در خواهند آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده هجدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز در حالی بسته می شود که همچنان رکورد بیشترین تماشاگر در اختیار این شهر است و در جدول اکران این دوره علیرغم آنکه برای استان ها بسته ای ۱۱ فیلمی در نظر گرفته شده بود، شیراز این امکان را یافت ۱۳ عنوان فیلم از بخش سودای سیمرغ و نگاه نو به نمایش بگذارد.