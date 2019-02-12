به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه انفرادی نقاشیهای کاوه کاووسی، همزمان با افتتاحیه گالری نیان روز جمعه ۲۶ بهمن در محل این گالری برگزار میشود.
در این نمایشگاه حدود ۳۰ اثر از مجموعه جدید این هنرمند نقاش با عنوان «تکیه دولت» به نمایش درخواهد آمد.
کاووسی در این مجموعه که پژوهش و کار روی آن را از سال ۱۳۹۴ آغاز کرده به «تکیه دولت» به عنوان یک مکان تاریخی و سیاسی نگاهی تازه داشته است.
کاوه کاووسی در سال ۱۳۵۹ در شهر آبادان به دنیا آمده و فعالیت حرفهای خود را بعد از تحصیل در رشته نقاشیِ دانشگاه تهران، از سال ۱۳۸۰ آغاز کرده است. او تاکنون در نمایشگاههای انفرادی و گروهی متعددی در داخل و خارج از کشور حضور داشته و آثارش اغلب سیری در زمان و تاریخ دارند. مجموعه «تکیه دولت» در واقع اولین مجموعه مکانمند او محسوب میشود که از تکنیکهای مختلفی برای اجرای آن استفاده کرده است.
کاووسی درباره این آثار میگوید: مکانها میتوانند به طور خاص و قدرتمند تاریخساز باشند و زمان را شکل بدهند، از این جهت تکیه دولت به عنوان یکی از بزرگترین و باشکوهترین سازههای تاریخ ما در عصر قاجار که محل شکلگیری وقایع مهم و تاثیرگذاری در مسیر حرکت به سمت ایران معاصر بوده، مورد توجه من قرار گرفت؛ چراکه گمان میکنم بازنمایی این مکان که در دوران خود تاریخساز بوده است، هنوز هم بعد از گذشت حداقل یک قرن و در غیاب خود این مکان نیز میتواند پاسخگوی بسیاری از سوالات درباره تاریخ معاصر ایران باشد.
افتتاحیه نمایشگاه «تکیه دولت» روز جمعه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ برگزار میشود و تا ۱۷ اسفند ادامه دارد.
گالری نیان در بلور اندرزگو، بلوار صبا، کوچه شبنما، نبش کوچه گوهر، شماره ۲ واقع شده و همه روزه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ میزبان بازدیدکنندگان است. گالری روزهای شنبه تعطیل است.
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