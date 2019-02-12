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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۱۳

معاون هنری در گفتگو با مهر:

شایعه استعفای وزیر ارشاد جدی نیست/ تأمین کامل بودجه «تئاتر فجر»

شایعه استعفای وزیر ارشاد جدی نیست/ تأمین کامل بودجه «تئاتر فجر»

سیدمحمد مجتبی حسینی معاون هنری وزیر ارشاد درباره تأثیر شایعه استعفای سیدعباس صالحی از این وزارتخانه بر عملکرد معاونت هنری تصریح کرد که این شایعه موضوعی جدی نیست.

سیدمحمد مجتبی حسینی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در اولین روز از برگزاری سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در مجموعه تئاتر شهر حضور پیدا کرد و به تماشای نمایش «نامیرا» در بخش چهل سالگی انقلاب جشنواره نشست، درباره وضعیت بودجه جشنواره سی و هفتم تئاتر فجر، به خبرنگار مهر گفت: ما باید طبق جدول بودجه‌ای که معاونت هنری در اختیار دارد، بودجه جشنواره سی و هفتم را در حد جشنواره سی و ششم تمام کنیم. تلاش می‌کنیم که این موضوع به لحاظ کیفی به جشنواره تئاتر فجر لطمه نزند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با رایزنی‌هایی که داشته‌ایم و با توجه به تغییر ارزش پول، از محل‌های صرفه‌جویی‌های دیگرمان به سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر کمک کنیم.

حسینی درباره روند تأمین اعتبار جشنواره سی و هفتم تئاتر فجر تأکید کرد: تا الان در این زمینه مشکلی نداشتیم و فکر کنم تا پایان سال بتوانیم تمام اعتبار جشنواره را تأمین کنیم.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان سخنان خود درباره تأثیر شایعه استعفای سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر فعالیت‌های معاونت هنری و همچنین جشنواره‌های تحت پوشش این معاونت، تصریح کرد: این موضوع یک شایعه است و نه در همت ایشان خللی وجود دارد و نه در همت همکاران ایشان و چون در حد یک شایعه است، اصلا موضوعی جدی نیست.

کد مطلب 4540067
فریبرز دارایی

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