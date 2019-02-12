شایعه استعفای وزیر ارشاد جدی نیست/ تأمین کامل بودجه «تئاتر فجر»

سیدمحمد مجتبی حسینی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در اولین روز از برگزاری سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در مجموعه تئاتر شهر حضور پیدا کرد و به تماشای نمایش «نامیرا» در بخش چهل سالگی انقلاب جشنواره نشست، درباره وضعیت بودجه جشنواره سی و هفتم تئاتر فجر، به خبرنگار مهر گفت: ما باید طبق جدول بودجه‌ای که معاونت هنری در اختیار دارد، بودجه جشنواره سی و هفتم را در حد جشنواره سی و ششم تمام کنیم. تلاش می‌کنیم که این موضوع به لحاظ کیفی به جشنواره تئاتر فجر لطمه نزند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با رایزنی‌هایی که داشته‌ایم و با توجه به تغییر ارزش پول، از محل‌های صرفه‌جویی‌های دیگرمان به سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر کمک کنیم.

حسینی درباره روند تأمین اعتبار جشنواره سی و هفتم تئاتر فجر تأکید کرد: تا الان در این زمینه مشکلی نداشتیم و فکر کنم تا پایان سال بتوانیم تمام اعتبار جشنواره را تأمین کنیم.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان سخنان خود درباره تأثیر شایعه استعفای سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر فعالیت‌های معاونت هنری و همچنین جشنواره‌های تحت پوشش این معاونت، تصریح کرد: این موضوع یک شایعه است و نه در همت ایشان خللی وجود دارد و نه در همت همکاران ایشان و چون در حد یک شایعه است، اصلا موضوعی جدی نیست.