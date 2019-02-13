ثبت نام مدرسه زمستانی فلسفه اسلامی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مدرسه گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی مرکز آخوند خراسانی با عنوان مدرسه زمستانی فلسفه اسلامی با موضوع وجود ذهنی در روزهای هشتم و نهم اسفندماه ۹۷ در دفتر تبلیغات اسلامی شعبه مشهد با حضور اساتید زیر برگزار می شود.
در این مدرسه داود حسینی، علی رضایی تهرانی، محمدتقی سبحانی، سیدعلی طالقانی، عبدالرسول عبودیت و غلامرضا فیاضی به ارائه مباحث خواهند پرداخت.
علاقه مندان از فارغ التحصیلان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و طلاب سطوح ۳ و ۴ می توانند جهت شرکت در این مدرسه، از گزینه ثبت نام اقدام نمایند و ضمناً بایستی اطلاعات زیر را به ایمیل philosophy@maalem.ir ارسال کنند.
نام و نام خانوادگی، کدملی، شماره تلفن همراه، شهر محل سکونت، مقطع و رشته تحصیلی، زمینه پژوهش، عنوان پایان نامه دفاع شده و عنوان کتاب یا مقاله (درصورت انتشار).
ضمناً به اطلاع می رساند:
ظرفیت پذیرش محدود است.
امکان تأمین اسکان شرکت کنندگان نیست.
هزینه شرکت در این مدرسه پنجاه هزار تومان است.
نظر شما