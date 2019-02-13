ثبت نام مدرسه زمستانی فلسفه اسلامی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مدرسه گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی مرکز آخوند خراسانی با عنوان مدرسه زمستانی فلسفه اسلامی با موضوع وجود ذهنی در روزهای هشتم و نهم اسفندماه ۹۷ در دفتر تبلیغات اسلامی شعبه­ مشهد با حضور اساتید زیر برگزار می­ شود.

در این مدرسه داود حسینی، علی رضایی تهرانی، محمدتقی سبحانی، سیدعلی طالقانی، عبدالرسول عبودیت و غلامرضا فیاضی به ارائه مباحث خواهند پرداخت.

علاقه­ مندان از فارغ ­التحصیلان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و طلاب سطوح ۳ و ۴ می­ توانند جهت شرکت در این مدرسه، از گزینه­ ثبت نام اقدام نمایند و ضمناً بایستی اطلاعات زیر را به ایمیل philosophy@maalem.ir ارسال کنند.

نام و نام خانوادگی، کدملی، شماره تلفن همراه، شهر محل سکونت، مقطع و رشته تحصیلی، زمینه پژوهش، عنوان پایان ­نامه ­دفاع ­شده و عنوان کتاب یا مقاله­ (درصورت انتشار).

ضمناً به اطلاع می­ رساند:

ظرفیت پذیرش محدود است.

امکان تأمین اسکان شرکت­ کنندگان نیست.

هزینه شرکت در این مدرسه پنجاه هزار تومان است.