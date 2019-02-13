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۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۳۳

در مشهد؛

ثبت نام مدرسه زمستانی فلسفه اسلامی آغاز شد

ثبت نام مدرسه زمستانی فلسفه اسلامی آغاز شد

مدرسه زمستانی فلسفه اسلامی با موضوع وجود ذهنی از سوی گروه آموزشی مرکز تخصصی آخوند خراسانی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مدرسه گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی مرکز آخوند خراسانی با عنوان مدرسه زمستانی فلسفه اسلامی با موضوع وجود ذهنی در روزهای هشتم و نهم اسفندماه ۹۷ در دفتر تبلیغات اسلامی شعبه­ مشهد با حضور اساتید زیر برگزار می­ شود.

در این مدرسه داود حسینی، علی رضایی تهرانی، محمدتقی سبحانی، سیدعلی طالقانی، عبدالرسول عبودیت و غلامرضا فیاضی به ارائه مباحث خواهند پرداخت.

علاقه­ مندان از فارغ ­التحصیلان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و طلاب سطوح ۳ و ۴ می­ توانند جهت شرکت در این مدرسه، از گزینه­ ثبت نام اقدام نمایند و ضمناً بایستی اطلاعات زیر را به ایمیل philosophy@maalem.ir ارسال کنند.

نام و نام خانوادگی، کدملی، شماره تلفن همراه، شهر محل سکونت، مقطع و رشته تحصیلی، زمینه پژوهش، عنوان پایان ­نامه ­دفاع ­شده و عنوان کتاب یا مقاله­ (درصورت انتشار).

ضمناً به اطلاع می­ رساند:

ظرفیت پذیرش محدود است.

امکان تأمین اسکان شرکت­ کنندگان نیست.

هزینه شرکت در این مدرسه پنجاه هزار تومان است.

کد مطلب 4540657

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